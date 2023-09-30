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78 كيانا لها حق الاطلاع على الحالة الائتمانية للعملاء في الكويت

9/30/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن 78 شركة وبنكا وجهة حكومية أعضاء ومشتركون في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، وبالتالي لهم الحق في البحث عن الحالة الائتمانية للعملاء، لجهة حجم القروض التي حصلوا عليها وسجل سلوكهم الائتماني سواء بالانتظام في السداد أو التعثر والذي يمكن من خلالها اتخاذ القرار بالتعامل مع العميل من عدمه.
وأظهرت البيانات أن الجهات التي تهتم بالحالة الائتمانية للعملاء داخل الكويت تنقسم إلى 4 شرائح، الأولى، منها تضم قطاع المصارف بما فيه من بنوك تقليدية وإسلامية وأجنبية، أما الشريحة الثانية فتضم الشركات الاستثمارية والتمويلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك وفق آخر بيانات 2022.
يأتي ذلك فيما تضم الشريحة الثالثة الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة مثل شركات السيارات والإلكترونيات وبعض شركات إنتاج السلع الإنشائية والمعمرة، بينما يأتي القطاع الأخير للشركات التي توصف بأنها شبه حكومية ويضم تحت مظلته الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتصدر قطاع الشركات الاستثمارية والتمويلية الخاضعة لبنك الكويت المركزي قائمة الجهات التي تهتم بالمعلومات الائتمانية لعملائها إذ حل في المرتبة الأولى بهذا الصدد، مستحوذا وحده على 45% من الكيانات المهتمة بالسجل الائتماني بواقع 35 شركة.
وجاءت البنوك التقليدية والإسلامية والأجنبية في المرتبة الثانية إذ استحوذت على 28% فقط من الكيانات التي تهتم بالسجل الائتماني للعميل وبواقع 22 بنكا مختلفا.
وحلت الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة في المرتبة الثالثة مستحوذة على 26% من الكيانات بواقع 20 شركة مختلفة تعمل في قطاعات متعددة للسلع الاستهلاكية والمعمرة التي يتم شراؤها بالأقساط.
وتستطيع تلك الجهات والشركات كافة والمعنية بتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء الحاصلين على ائتمان من قبل البنوك أو شركات التمويل أو المؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات والسلع بالتقسيط، بالإضافة إلى السجلات الموثقة والمعلومات المتاحة التي يتم تحليلها من قبل شبكة المعلومات الائتمانية من أجل معرفة العملاء بشكل أكثر موضوعية وتحديد أدائهم الائتماني.

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