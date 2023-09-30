مليار دينار قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين بالبطاقات الائتمانية



11 % من مشتريات المواطنين والمقيمين بالدين.. بلغت 12.5 مليار دينار منذ 2013

6 مليارات دينار قيمة سحوبات الكاش من بطاقات الائتمان خلال 10 سنوات ونصف السنة

228.5 مليار دينار صرفت من بطاقات السحب منذ 2013 حتى يونيو الماضي 110.5 مليارات دينار تم صرفها بعمليات شراء مباشر.. و118 مليار دينار سحب كاش



المحلل المالي

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي معاملات الشراء المباشر وسحوبات «الكاش» التي قام بها المواطنون والمقيمون خلال نحو 10 سنوات ونصف السنة بلغ 228.5 مليار دينار، من دون احتساب الانفاق عبر الإنترنت.

ووفقا لبيانات معاملات البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي ارتكزت عليها «الأنباء»، فإن إجمالي معاملات أجهزة نقاط البيع (الشراء المباشر) خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية النصف الأول من 2023 بلغ نحو 110.5 مليارات دينار، من بينها 12.5 مليار دينار عبر السحب من خلال بطاقات الائتمان، ما يعني أن أكثر من 11% من مشتريات المواطنين والمقيمين المباشرة تعد «مشتريات بالدين»، من بينها 1.079 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وحده، وسجل إجمالي المبالغ المسحوبة من أجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال الفترة من 2013-2023 نحو 118 مليار دينار، منها نحو 6 مليارات دينار من بطاقات الائتمان والبنوك الأجنبية.

وتفصيليـــا، تتـــــوزع معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها على البطاقات المدينة، وبطاقات الائتمان حيث تشير الأرقام إلى ان إجمالي قيم معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة البطاقات المصدرة من قبل البنوك الكويتية قد بلغت خلال الفترة 2013-2023 نحو 110.5 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.6% حيث شكلت معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات السحب المدينة نحو 88.7% من الإجمالي اي ما يعادل قيمة 98 مليار دينار اما النسبة المتبقية التي بلغت 11.3% فقد تمت بواسطة بطاقات الائتمان أي ما يعادل 12.53 مليار دينار صرفت من بطاقات الائتمان منذ عام 2013 حتى نهاية شهر يونيو 2023.

وتكشف الأرقام الارتفاع التدريجي والمستمر في معاملات بطاقات الائتمان السنوية من 723 مليون دينار لعام 2013 لتتخطى المليار دينار لعام 2016 حين سجلت 1.1 مليار دينار ومن بعدها الى 1.91 مليار دينار خلال عام 2022 أي عند مستويات قياسية، اما خلال النصف الأول من عام 2023 فقد استمرت في الارتفاع وسجلت 1.08 مليار دينار مما يدل على تطور سوق الائتمان المحلي واعتماده المتزايد على بطاقات الائتمان مما ينعكس إيجابا على اعمال وإيرادات البنوك.

وكانت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع من خلال بطاقات الائتمان نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 10.2% خلال السنوات الـ 10 الماضية مقارنة بنسبة نمو سنوي مركب 9.5% لمعاملات بطاقات السحب المدينة خلال الفترة نفسها، أما غالبية معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات البنوك الكويتية فهي تعتمد على البطاقات المدينة التي شكلت 88.7% من اجمالي المعاملات وهي في نمو مستمر منذ عام 2013 حين بلغت 5.79 مليارات دينار لتسجل اعلى مستوياتها على الاطلاق في عام 2022 عند 14.36 مليار دينار ويبدو انها متجهة لتحقيق ارقام قياسية في عام 2023 حيث ارتفعت في النصف الأول من السنة بنسبة 5% عن النصف الأول من العام الماضي لتسجل 7.5 مليارات دينار.

السحب الآلي

ولجهة قيم معاملات أجهزة السحب الآلي على البطاقات المدينة والائتمانية المصدرة من قبل البنوك الكويتية في الكويت وخارجها خلال فترة السنوات الـ 10 ونصف السنة 2013-2023 نحو 118 مليار دينار أي بمعدل عام سنوي بلغ 11.22 مليار دينار منها 112 مليار دينار من خلال بطاقات السحب المدينة أي ما يعادل 95% والمتبقي من خلال بطاقات الائتمان والبنوك الأجنبية، وبمعدل نمو سنوي مركب 1% مما يدل على ارتفاع حصة المعاملات غير النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع والتسوق الإلكتروني عبر المواقع من المعاملات التجارية وشكلت السحوبات من البنوك في الكويت نحو 97% من إجمالي معاملات السحب الآلي ما يعادل 114.3 مليار دينار اما المبالغ المتبقية التي بلغت 3.57 مليارات دينار فقد تم سحبها من خارج الكويت على مدى السنوات الـ 10 الماضية.

وارتفعت قيمة معاملات اجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال عام 2022 بنسبة 3.2% لتسجل 11.1 مليار دينار وكانت الأعلى على الإطلاق في عام 2019 عند 12.48 مليار دينار وهي في تباطؤ في نموها منذ عام 2013. اما في النصف الأول فقد بلغت السحوبات من أجهزة السحب الآلي 5.55 مليارات دينار بانخفاض نسبته 1.5% عن النصف الأول من العام الماضي.

يذكر أن الكتلة النقدية M2 والتي تتألف من النقد المتداول خارج البنوك المحلية والودائع تحت الطلب بالدينار قد بلغت نهاية شهر أغسطس 2023 نحو 10.72 مليارات دينار مقارنة بـ 12.11 مليار و12.33 مليار دينار نهاية شهر أغسطس من عامي 2021 و2022 على التوالي.