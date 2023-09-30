بالفيديو هيونداي أزيرا 2024 الجديدة كليا للريادة هيبتها

رائد ترجمان:«أزيرا» الجديدة كلياً تقدّم تعريفاً جديداً للرفاهية العصرية



أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق طراز هيونداي أزيرا 2024 الجديدة كليا، والتي جاءت مصممة بخطوط جريئة ومجموعة من التقنيات والميزات الجديدة لتوفير أداء فائق ومستويات رائعة من الراحة للركاب.

وبهذه المناسبة علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج التجارية بالقول: لقد كانت أزيرا الجديدة كليا 2024 وفية لأصولها القائمة على توفير مستويات فائقة من الجودة والرفاهية منذ طرح الجيل الأول منها عام 1986، وتعد «أزيرا» الجديدة كليا التعبير الأكثر روعة عن رؤية هيونداي لمستقبل التنقل، فعلامتنا التجارية تؤمن بأن القيادة تجربة مرتبطة بالحواس، وتعكس أزيرا الجديدة كليا هذا المفهوم بدقة، فهي تجمع بين الجمال الخارجي الساحر والرفاهية الكبيرة والميزات المبتكرة لتقدم سيارة متفوقة في مختلف تفاصيلها تعلن عن تعريف جديد للرفاهية العصرية.

وبوصفها سيارة سيدان كبيرة فاخرة ولدت «أزيرا» الجديدة كليا بتصميم في غاية التناسق والجمال يخطف الأبصار عبر اندماج رائع بين الفن والتكنولوجيا. ويستوحي التناسب الجميل للتصميم الخارجي والنحت السلس لجسم السيارة رؤية هيونداي موتور للتنقل في المستقبل.

ويأتي الجيل السابع من «أزيرا» بأبعاد أكبر من الجيل السابق حيث يبلغ طولها 5.035 ملم، أي 45 ملم أطول من الجيل السابق، مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 10 مم وبروز خلفي أطول بمقدار 50 مم، إلى جانب مقصورة أكثر رحابة وجسم أكثر ديناميكية ورشاقة ومظهر أكثر تطورا. تقدم «أزيرا» الجديدة كليا ألواح هيكل جانبية ناعمة وخصائص أنيقة فريدة تظهر بأبهى صورة من خلال الباب بدون إطار ومقبض الباب المخفي في الهيكل. تتميز المقدمة بشبك أمامي كبير الحجم مطلي بالكروم يملأ المصد الأمامي بالكامل تقريبا، ويعكس مصباح القيادة المتصل عبر مقدمة السيارة الانطباع الجريء للسيارة. وتضم المقدمة كشافات ضباب «LED» مزدوجة. تعزز خلفية السيارة الشعور بالحجم والقوة عبر مصابيح التوقف الممتدة والجناح الخلفي المدمج بالصندوق ذو الباب الذكي.

القوة المحركة

وتأتي مجموعة نقل الحركة المحسنة وميزات الأمان المتقدمة لسيارة «أزيرا» الجديدة كليا بمحرك GDi سعة 3.5 لبترات بقدرة 300 حصان عند عزم دوران أقصى يبلغ 6.400 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيكي بتحكم عمودي 8 سرعات خلف عجلة القيادة يعمل بنظام Shift By Wire.

أمان وسلامة

وعلى مستوى الأمان، يقدم الطراز الجديد نظام هيونداي سمارت سينس الذي يتضمن الكثير من ميزات السلامة والأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة، مثل نظام تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعد تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ونظام كشف النقطة العمياء (BSD)، ومساعد الخروج الآمن (SEA) والتي تساعد على تخفيف إجهاد السائق وتوفير تجربة قيادة أكثر راحة. يساعد مساعد الركن الذكي عن بعد السائق على مغادرة أماكن وقوف السيارات والخروج منها بسهولة.

مقصورة أنيقة وهادئة

وتم تصميم مقصورة «أزيرا» الجديدة كليا 2024 التي تتسع لخمسة ركاب بأسلوب بسيط يركز على بيئة العمل، والتقنيات المستجيبة، وراحة المستخدم لتوفير شعور مميز بالراحة والاسترخاء. فيما تظهر دقة الهندسة بوضوح في تصميم لوحة القيادة. وتضع «أزيرا» احتياجات العملاء أولا، وهو الأمر الأكثر وضوحا على مستوى الديكور والتصميم المريح النحيف وتقليل الأزرار المادية لتسهيل الاستخدام وخلق مساحة فريدة وهادئة بفضل الزجاج العازل للصوت، والسجاد القابل للفصل، والإطارات المانعة للضوضاء.

ويتميز الكونسول الوسطي بثلاث شاشات عرض متصلة قياس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والملاحة والمكيف، مما يوفر مظهرا وملمسا عالي التقنية. وتم استلهام الزخارف والألوان الداخلية الجديدة تماما في «أزيرا» من الأشكال والأنماط الموجودة في الطبيعة والديكور الكوري التقليدي باستخدام المواد الصديقة للبيئة والطبيعية بالكامل.

وتجمع «أزيرا» الجديدة كليا بين الأناقة والمواصفات العملية.

وتقدم السيارة مقاعد من الجلد الفاخر مع ذاكرة للمقاعد الأمامية، ومقاعد صف ثان قابلة للميلان للخلف كهربائيا والتي تعد الأولى في فئتها، فتحة سقف بانوراما مزدوجة، إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD وتتجلي روعة التصميم وقمة الفخامة في تصميم عجلة القيادة فائقة الأناقة المستوحاة من الجيل الأول.