Sunday, 01 October 2023 03:16 GMT

مستشفى الفروانية احتفل بيوم الصيدلي العالمي

9/30/2023 7:22:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل قسم الصيدلة بمستشفى الفروانية بيوم الصيدلي العالمي، والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد العالمي للصيادلة.
وقال الصيدلي خالد المطيري: أهنئ الزملاء الأعزاء بمناسبة يوم الصيدلي العالمي، وكذلك أشكرهم على هذه الفعالية الناجحة التي قاموا بها بمستشفى الفروانية، مبينا إن دور الصيدلي لا يقتصر على صرف العلاج، ولكن دوره أشمل وأعم في خدمة المجتمع، وكذلك مهنة الصيدلة لا تعتبر مهنة مساندة للطب، ولكنها مهنة أساسية في المنظومة الصحية، ومن ثم نتمنى أن تنظر الوزارة بعين الاهتمام بهذه المهنة، وتلبي بعض مطالب الصيادلة المقدمة للوزارة.
من جهتها، باركت رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الفروانية رشا المهنا للصيادلة بيومهم العالمي، مبينة أن الاحتفالية ركزت على موضوع سلامة المرأة، وركزنا بشكل أخص على الأشياء التي لا يعرفها المريض مثل الفيتامينات، وطريقة استخدامها، والتعارض بين الفيتامينات والأدوية.
وأضافت: ركزنا أيضا على موضوع الأعشاب التي تضاف للطعام أو مع أشياء يستخدمها المريض ولا يعرف أنها لها تأثير عليه، وأن هناك تضاربا بينها وبين الأدوية التي يتناولها.
بدورها، قالت رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية نوير البطاح: نحتفل بيوم الصيدلي، والذي يصادف تأسيس اليوم العالمي للصيادلة، حيث يحتفل الصيادلة بيوم الصيدلي لما للصيادلة من أثر كبير وفعال في الجسد الطبي.
من ناحيتها، أكدت الصيدلانية آلاء محمد أن اليوم العالمي للصيدلي ما هو إلا تكريم لكل صيدلي باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية، وركنا أساسيا فيها.

MENAFN30092023000130011022ID1107169852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث