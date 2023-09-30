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48 مناسبة تحتفل بها مدارس التربية خلال العام الدراسي

9/30/2023 7:22:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية 48 مناسبة دينية ووطنية وعالمية للاحتفال فيها في المدارس للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
جاء ذلك في نشرة عممها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني على المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، قال فيها: يطيب لنا أن نهنئكم بالعام الدراسي الجديد آملين أن يحالف النجاح جهود أبنائنا الطلبة والهيئة التعليمية وكل العاملين بالحقل التربوي.
ويسرنا ان نرفق لكم بيانا بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية والعالمية للعام الدراسي والمقرر أن تحتفل بها مدارس وزارة التربية هذا العام، لذا يرجى اتخاذ اللازم بالإعداد لمثل هذه الاحتفالات لإبراز أهميتها والإعلان عنها بكل الوسائل الممكنة داخل المدرسة تحقيقا للفائدة المنشودة.

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