48 مناسبة تحتفل بها مدارس التربية خلال العام الدراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية 48 مناسبة دينية ووطنية وعالمية للاحتفال فيها في المدارس للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
جاء ذلك في نشرة عممها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني على المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، قال فيها: يطيب لنا أن نهنئكم بالعام الدراسي الجديد آملين أن يحالف النجاح جهود أبنائنا الطلبة والهيئة التعليمية وكل العاملين بالحقل التربوي.
ويسرنا ان نرفق لكم بيانا بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية والعالمية للعام الدراسي والمقرر أن تحتفل بها مدارس وزارة التربية هذا العام، لذا يرجى اتخاذ اللازم بالإعداد لمثل هذه الاحتفالات لإبراز أهميتها والإعلان عنها بكل الوسائل الممكنة داخل المدرسة تحقيقا للفائدة المنشودة.
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