الضبيب لـ الأنباء 2805 زيارات منزلية لعلاج طريحي الفراش منذ مايو 2022 حتى الآن

البراك لـ «الأنباء»: 7 خدمات طبية رئيسية من قبل الرعاية الصحية الأولية يتم تقديمها في «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش



عبدالكريم العبدالله

كشفت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب عن 2805 زيارات منزلية لعلاج طريحي الفراش من خلال الرعاية الصحية الأولية منذ مايو من العام الماضي حتى الآن.

وذكرت د.الضبيب في تصريح لـ «الأنباء» أن خدمة «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش تتم عبر حجز موعد «إلكترونيا» من خلال منصة وزارة الصحة أو الطلب المباشر من المركز الصحي التابع له طريح الفراش حسب عنوان السكن مع تعبئة طلب من قبل ذوي المريض.

وأشارت إلى وجود فريق متكامل من أطباء الرعاية الصحية الأولية متخصصين لمتابعة الطلبات وسرعة تنفيذها، فضلا عن تقييم الخدمات المقدمة من خلال استبيان رضا المراجعين وذويهم، علاوة على متابعة طلبات الاستشارة من الأقسام المساندة والرعاية الثانوية.

بدورها، قالت منسقة خدمة الزيارات المنزلية متعددة التخصصات د.فجر البراك إن هناك 7 خدمات طبية رئيسية من قبل الرعاية الصحية الأولية يتم تقديمها في «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش.

وتابعت: الخدمة الأولى هي خدمة الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة والمتابعة الدورية للمسنين طريحي الفراش من قبل طبيب الرعاية الأولية، أما الخدمة الثانية فهي خدمات التمريض مثل «الضماد وغيار الجروح» وإعطاء الأدوية عبر الوريد أو تحت الجلد حسب توصيات الطبيب المعالج، بينما تتمثل الخدمة الثالثة بالتغذية العلاجية لحالات كبار السن والحالات الخاصة، يليها الرابعة وهي الاستشارات الدوائية والتأكد من مأمونية الأدوية.

وأضافت: أما الخدمة الخامسة في الزيارات المنزلية فتتمثل في «التحاليل المخبرية» وسحب عينات الدم، ومن ثم السادسة وهي خدمات الأسنان وتقديم العلاج التحفظي، فضلا عن الخدمة السابعة والأخيرة وهي خدمة «الطعوم الموسمية».

ولفتت د.البراك إلى أن هناك خدمات مقدمة من قبل التخصصات المساندة والثانوية للرعاية الصحية، وهي خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عن طريق بعض التمارين لبعض حالات الجلطة الدماغية وغيرها، فضلا عن خدمة العلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وتحسين القدرات الذهنية وتقليل حالات السقوط، بالإضافة إلى خدمات النطق والبلع وتقديم خدمات التقييم كفحص أولي للبلع والعلاج، والرعاية التلطيفية لمرضى السرطان، والتقييم عن بعد لحالات العيون، وخدمات تبديل الشق الحنجري.

أنواع الخدمات الطبية من قبل الرعاية الصحية الأولية

1- الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة والمتابعة الدورية للمسنين طريحي الفراش من قبل طبيب الرعاية الأولية.

2- خدمات التمريض مثل الضماد وغيار الجروح وإعطاء الأدوية عبر الوريد او تحت الجلد حسب توصيات الطبيب المعالج.

3- التغذية العلاجية لحالات كبار السن والحالات الخاصة.

4- الاستشارات الدوائية والتأكد من مأمونية الأدوية.

5- التحاليل المخبرية وسحب عينات الدم.

6- خدمات الأسنان وتقديم العلاج التحفظي.

7- الطعوم الموسمية.

الخدمات المقدمة من قبل التخصصات المساندة والثانوية للرعاية الأولية

1- العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عن طريق بعض التمارين لبعض حالات الجلطة الدماغية وغيرها.

2- العلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وتحسين القدرات الذهنية وتقليل حالات السقوط.

3- النطق والبلع وتقديم خدمات التقييم كفحص أولي للبلع والعلاج.

4- الرعاية التلطيفية وتخفيف بعض الأعراض للحالات المتقدمة لمرضى السرطان.

5- التقييم عن بعد لحالات العيون.

6- تبديل أنبوب الشق الحنجري لحالات tracheostomy.