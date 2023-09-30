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بالفيديو الزعبي لـ الأنباء تغليظ مخالفات هيئة الغذاء بالحبس والغرامة

9/30/2023 7:22:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.مشعل الزعبي عن توجه الهيئة لرقمنة الاجراءات بالهيئة مواكبة لتوجه الدولة نحو ذلك، كذلك أعلن عن تشكيل فرق لمراجعة اللوائح الصادرة عن الهيئة لجعلها أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، مع تكثيف الجانب التدريبي للمفتشين وإلزامهم بدورات سنوية لرفع كفاءتهم. وأوضح الزعبي في لقاء مع «الأنباء» أن الاجتماعات مع البلدية مستمرة بشكل دائم لاختصار الجهد بالجولات التي تقوم بها الهيئة ويكون بها مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك من وزارة التجارة فيما يخص الغش التجاري وغيره، إضافة إلى الكثير من الأمور التفتيشية والقانونية بالهيئة التي ساقها الزعبي لقراء «الأنباء»، فإلى التفاصيل:
بداية، حدثنا عن اختصاصات الهيئة والتعاون مع الجهات الأخرى كالبلدية والتجارة وغيرهما بعد نقل الاختصاصات اليها؟
٭ انشئت الهيئة بموجب قانون رقم 112 عام 2013، وكان أول قانون يشير الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكانت اختصاصات الهيئة في السابق موزعة بين عدة جهات أغلبها والأصل فيها كانت بلدية الكويت، والبعض كانت بوزارات الصحة والتجارة وغيرهما من الجهات، ويعد توزيع هذه الاختصاصات الى جهات حكومية مختلفة وضعا غير صحي، خاصة أن مسألة الغذاء أمر مهم ويمس صحة المستهلك بشكل مباشر، ولذلك وجد المشرع الكويتي ضرورة إصدار القانون المنشئ لهيئة الغذاء، وكانت هناك عقب اصداره فترة للتأسيس الاداري وغيره من نقل اختصاصات، وكانت البداية الفعلية اداريا عام 2015، وبالاجتماعات مع الجهات المختلفة تم نقل الاختصاصات اختصاصا وراء الآخر وفي عام 2017 باشرنا بالعمل بهذه الاختصاصات على أرض الواقع وبدأنا بإصدار لوائحنا والنزول الى الميدان في الرقابة على المنشآت الغذائية، وكل ما يختص بالمواد الغذائية والرقابة على سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة دوليا.
واليوم الهيئة نقلت اليها جميع الاختصاصات القانونية وتباشر عملها في جميع الموانئ والمنافذ الحدودية، وأيضا في جميع الأسواق المحلية وكذلك لها علاقات دولية بالمنظمات المتعلقة في الصحة العامة.
وماذا عن توزيع العمل وانتشار المفتشين وهل لديهم الخبرات المناسبة؟
٭ لدينا في كل محافظة ادارة تفتيش خاصة بها وهذه الادارة يتبعها مراكز تفتيش، والمفتشون يعملون بنظام النوبات على مدار اليوم ويتواجدون لمراقبة المنشآت الغذائية بشكل مستمر، وهم من أصحاب الخبرات في مجال الغذاء والصحة.
وبالاضافة الى هذا كان هناك حرص على الجانب التوعوي، حيث نقوم بتدريب المفتشين على كيفية ايصال المعلومات والتنبيهات والانذارات حتى يكون هناك خط مواز للمخالفة وهو خط التوعية والتثقيف الغذائي.
تداخل الاختصاصات
هل هناك أثار سلبية نتيجة نقل الاختصاصات والتبعية من جهة لأخرى؟
٭ حاليا تم نقل الاختصاصات بالكامل الى الهيئة، وحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على الهيئة وهو وزير الصحة وتعمل الهيئة في الوقت الحالي باستقلال كامل عن جميع الجهات، وفي البدايات وكطبيعة أي هيئة أو جهة حكومية منشأة حديثا يكون هناك بعض التداخل والاشتباك في الاختصاصات وهو أمر طبيعي، ولكن بعد هذه التجربة أعتقد أنه تم فك التشابك بين الجهات الى درجة كبيرة ان لم يكن بشكل كامل حيث تبقى بعض الحالات الفردية، ولكن تم الاتفاق مع جميع الجهات في اجتماعات بعضها استمر سنوات ولجان لفك هذا التشابك لأن الاختصاصات أحيانا يكون منها الدقيق جدا، وأحيانا تحتاج الى بعض الخبراء للفصل بين هذه الجهات واليوم نعمل بشكل مستقل عن جميع الوزارات والهيئات، ولنا مجلس ادارة هو من يقرر سياسة الهيئة ويشرف على أعمالها، وكذلك لنا مدير عام، رئيس مجلس ادارة وهي د.ريم الفليج، وأيضا نواب المدير العام، ونعمل باستقلالية كاملة عن وزارة الصحة وعن بلدية الكويت ولكن مع التعاون معهما باستمرار، ولنا اجتماعات مع البلدية وكذلك مع وزارة التجارة حيث لا نستطيع العمل بمعزل عن هذه الجهات بسبب الارتباط الكبير فيما بينها ومن باب التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية.
اختصار الجهد
لكم اجتماعات مع البلدية، فما أهم النقاط التي تمت مناقشتها؟
٭ اجتماعاتنا مع البلدية مستمرة بشكل دائم لأن لدينا بالهيئة فرقا مشكلة من عدة جهات بحيث نختصر الجهد من أجل الجولات التي تقوم بها هيئة الغذاء لبعض المنشآت، ويكون هناك أيضا مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك تشارك وزارة التجارة بما يخص الغش التجاري مثلا، وهو اختصاص أصيل لوزارة التجارة، فتوحيدا لهذه الجهود تخرج الفرق بشكل كامل أحيانا، وتكون عبر التنسيق الذي يتم خلال الاجتماعات فيما بينها، لأن الفرق المشتركة تخرج من هذه الجهات بحيث يقوم كل مفتش بدوره ويؤدي واجبه وفقا لاختصاصات جهته.
هل هذا يعني أنه سيكون هناك شكل جديد للمفتشين خلال الفترة المقبلة؟
٭ سيكون هناك تنظيم جديد، حيث ان المفتشين تابعون لجهاتهم ولكن سيكون هناك توحيد للجهود فيما بين هذه الجهات، ودائما ما تكون ثمار التنسيق أكثر، حيث نحتاج الى أعداد أقل أحيانا اذا ما اجتمعنا في أكثر من جهة، فمثلا لدينا جولات شبه يومية مع وزارة الداخلية على عربات بيع للمواد الغذائية المتنقلة وحتى عربات «الآيس كريم»، وغيرهما، وذلك شبه يومي حيث الكل يقوم بدوره ووفقا لما أوكله اليه القانون من اختصاصات.
قضايا الهيئة
اذا ما انتقلنا الى الجانب القانوني في الهيئة حيث تشغل منصب مدير الشؤون القانونية، هلا حدثتنا عن قضايا المخالفات والقضايا الإدارية بالهيئة؟
٭ الهيئة بطبيعتها جهة رقابية مبينة على تحرير مخالفات ومحاضر، واذا ما تناولنا هذا الجانب نجد أن القانون اتاح للهيئة أن تواجه المخالف وتحرر المحضر بحقه وان تحيل هذه المخالفة الى النيابة العامة بخلاف القوانين السابقة التي كانت فيها العقوبات بسيطة وتحال الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والآن الاختصاص للنيابة العامة، والمخالفات اليوم بالعشرات ان لم تكن بالمئات، ولدينا في كل محافظة ادارة مختصة وكذلك لدينا ادارة الأغذية المستوردة التي تقوم بتحرير المخالفات ايضا، ولهذا فإن المخالفات عددها كبير جدا، بالمئات، وتصل الى الآلاف سنويا من المحاضر الى تحال الى النيابة العامة والتي بدورها تحيلها الى المحكمة المختصة وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين، والعقوبات عندنا في قانوننا الجديد تعتبر مغلظة بشكل كبير عن السابق، حيث تصل الى الحبس لمدة 6 سنوات على مخالفات الغذاء وأيضا الغرامات التي تصل الى 100 ألف دينار كويتي.
كذلك تنظر ادارة الشؤون القانونية الى القضايا النمطية بين الموظفين مثل القضايا الادارية أو القضايا المتعلقة بالحقوق في العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات، ولكن نسبة التميز في هيئة الغذاء حتى الآن في كسب القضايا ونجاحها يتراوح بين 80 الى 85% من هذه القضايا والتي يتم الحكم فيها لصالح الهيئة ويكون هذا بالتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع.
والزملاء والمفتشون بالميدان يقومون بدورهم حسب قدراتهم على أكمل وجه، ونحن في طور مراجعة هذه القوانين واللوائح لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ذكرت العقوبات بالحبس الذي يصل الى 6 سنوات وفرض غرامة قد تصل الى 100 ألف دينار، هل تم توقيع هذا القدر من العقوبات فعليا؟
٭ تحال عندنا شهريا محاضر المخالفات الى النيابة العامة والتي تقوم بدورها بالتحقق من هذه المحاضر وفي تكييف الوقائع الصحيحة وتحيلها الى المحاكم المختصة، وقد رصدنا أحكاما وصلت الى الحبس فعليا، وكذلك أحكام غرامات وصلت الى 50 ألفا و100 ألف دينار، ولذلك أشدد على الاخوان من أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بالغذاء.
رقمنة الاجراءات
ما الجديد بالهيئة خلال الفترة المقبلة؟
٭ حاليا هناك فرق مشكلة لمراجعة جميع اللوائح الصادرة من الهيئة لتكون أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، وحاليا نحن نسير مع اتجاه الدولة بشكل عام لرقمنة الاجراءات وتسهيلها، مع تكثيف الجانب التدريبي، حيث لا نكتفي باختصاص المفتش الأصيل ودراسته الأولية ولكن بدأنا بفكرة إلزام المفتش بدورات سنوية بحيث يرفع من كفاءته وليطلع على كل حديث فيما يخص الغذاء ومعاييره والمواصفات المعتمدة دوليا، حيث ان المرحلة القادمة عنوانها مراجعة التشريعات واللوائح وتعديلها ورفع الكفاءة التدريبية لجميع المفتشين.

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