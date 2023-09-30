بالفيديو Ooredoo الكويت أطلقت Iphone 15 في احتفال جماهيري ضخم



الحدث شهد أداءً ساحراً من قبل المطرب الكويتي عبدالعزيز لويس نظراً للإقبال الكبير قررت Ooredoo تمديد العروض على الجهاز الجديد



طارق عرابي

في احتفال جماهيري ضخم، ووسط حضور كبير، أطلقت شركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في الاتصالات، أحدث أجهزة الهواتف الذكية ألا وهو جهاز iPhone 15 الذي طال انتظاره بشدة في الكويت والعالم.

وشهدت الفعالية التي عقدت مساء الخميس الماضي في مبني الشركة حضورا جماهيريا مبهرا من عشاق العلامة التجارية آبل، الذين تسابقوا في طوابير طويلة امتدت حتى ما بعد منتصف الليل لاقتناء أحدث هواتفها، iPhone15، إلى جانب الاستمتاع بليلة رائعة مليئة بالأنشطة المثيرة شارك فيها بنك الكويت الوطني إلى جانب عدد كبير من الشركات والمطاعم التي قدمت للجمهور ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات على هامش الاحتفالية.

ومع تاريخها الطويل في تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، جاء حدث Ooredoo لإطلاق iPhone 15 كدليل واضح على التزام الشركة المستمر بالتجديد والابتكار، وعلى تطلعها المستمر لتطوير التكنولوجيا والوصول إلى أقصى حدودها، حيث يمثل هذا الحدث دليلا واضحا على التزام الشركة بتقديم الابتكارات الرائدة لعملائها، علما أن Ooredoo نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في تنظيم هذا الحدث الذي بات ينتظره الجميع، والذي يشهد إقبالا متزايدا عاما بعد عام.

وبشهادة جميع الحضور، فـقد كانت فعالية إطلاق iPhone 15 استثنائية، حيث تعاونت Ooredoo مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك شركة «طلبات» و«بنك الكويت الوطني» وشركة «أنكور» وغيرهم، ما ساهم في نجاح الحدث وتكامل الخدمات التي قدمت للجمهور في تلك الليلة، فيما أضفت الخدمات الحصرية في الطابق الذي خصص لشريحة النخبة، لمسة من الفخامة والتميز للحدث.

حدث غير استثنائي

ولم يكن حفل Ooredoo مجرد حفل عادي لإطلاق منتج تقليدي، بل انه كان حدثا غير استثنائي قدم تجربة فريدة جمعت بين عشاق التكنولوجيا، الطعام والموسيقى، وبفضل مزيجه المثالي الذي يضم أحدث التقنيات، الألعاب الإلكترونية المثيرة، المأكولات الشهية والعروض الموسيقية المباشرة، استقطب الحدث حشدا ضخما، مؤكدا مكانته كواحد من أهم الفعاليات في الكويت هذا العام.

حفل غنائي

شهد الحدث أيضا أداء ساحرا من قبل المطرب الكويتي عبدالعزيز لويس الذي ألهمت أغانيه الجميع للغناء معه، خاصة عندما قام بأداء أغنيته، التي تمت بالتعاون مع Ooredoo وتحمل عنوان «كل شبر وملي»، وفي نهاية الحفل عبر عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير ووعد الجمهور بمزيد من التعاون والفعاليات الممتعة معOoredoo في المستقبل.

ونظرا للإقبال الكبير من قبل العملاء، قررت شركة Ooredoo تمديد العروض التي تم تقديمها خلال حفل الإطلاق، لتمكينهم من الاستفادة من هذه الخصومات الخاصة، وشراء iPhone 15 الجديد.