ألم أقل لكم؟ بقلم د يعقوب يوسف الغنيم



لا فائدة تُرجى من تغير المواقف العراقية تجاهنا إلى الأحسن فنحن نرى في كل يوم المزيد من مشاعر الكراهية فتذكروا ما حلّ بوطننا واقطعوا كل أمل في التواصل معهم

إلى متى نسمع منهم كيل الأراجيف والتهـم علـى ألسنـة أعضاء مجلسهم التشريعي وكثير من الأمور المعلقة معهم لاتزال على حالها ولم ينفذ منها شيء

مَرُّ السنين ومحاولة بعضنا غض النظر عن الماضي الأسود لم يُجديا نفعاً ولم يزيلا أحقاد هؤلاء القوم ولذا فلا شأن لنـا بهم ولتأكلهـم أحقادهم التي ابتلاهـم الله بها وتركـزت في قلوبهـم ضـد بلادنا

كيف نثق بقوم قدمت لهم الكويت الكثير من الدعم ثم نسمع السياسيين منهم يتبــارون في الادعاءات الباطلة والأضاليــل بحــق الكويت وشعبها؟

الكويت بذلت غاية الجهد في علاج ما في نفوس أبناء جار الشمال وحاولت أن تستلّ من قلوبهم الأحقاد الدفينة المزروعة فيهم من أيام ملكهم الغابر غـازي مروراَ بعبدالكريم قاسـم وصدام حسين



قال الأولون: ما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا القول قريب جدا من حقائق الأمور، فإننا إذا ألقينا نظرة على المقال الذي نورده هنا، وقارنا ما يشير إليه، وجدناه لا يبتعد كثيراً عما نحن فيه اليوم من حيث ما يتعلق بالمواقف العراقية من بلادنا.

لانزال نسمع الترهات التي رددنا عليها كثيرا، ولا نزال نسمع ما تردد من أطماع في وطننا، وما يقال في محافلهم السياسية والشعبية من أقوال تدل على سوء النوايا، وعدم احترام الاتفاقات، وأهمها ما عقد بمعرفة الأمم المتحدة، وما نسمع من تصريحات تدل على عدم الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه. وقد عدنا في هذه الأيام إلى ما جرى بالأمس، فها نحن نسمع ونقرأ من كبارهم وصغارهم ما يدل على أننا لا ينبغي أن ننتظر منهم صرف النظر عن الأحقاد التي ابتلاهم الله بها، وتركزت في قلوبهم ضد بلادنا.

وتأكيدا لذلك فإن ما ينشر هنا مقال سبق أن كتب منذ مدة ونشر في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو لسنة 2010م، نضعه الآن مرة أخرى بين أيدي القراء، لكي نبين أن مر السنين ومحاولة بعضنا غض النظر عن الماضي الأسود لم يجديا نفعا، ولم يزيلا أحقاد هؤلاء القوم، ولذا فلا شأن لنا بهم ولتأكلهم أحقادهم وهذا هو المقال المشار إليه، وكان بعنوان: ألم أَقُلْ لكم؟».

ضمني لقاء مع أحد الأصدقاء قبل بضعة أيام، وكان حديثنا متنوعا، ولكنه أراد أن يسألني عن كتاباتي الخاصة بوضعنا الحالي مع العراق، وقد ادعى في ذلك اللقاء أن الغزو قد مرت عليه سنوات، وأننا ينبغي أن نتجاوز عن كثير من الأمور التي تركت آثارها في نفوسنا من جراء ذلك. وهو يقول: إن ما تكتبه لا يساعد على النسيان، ويرى أن الأفضل لنا جميعا أن ننظر إلى أمور علاقتنا مع الجار الشمالي بمنظار آخر.. هكذا وكأنه يعلم من أين يأتي النسيان، بينما أنا أصر على أن النسيان غير ممكن، وذلك لسببين، أولهما: أن الدول التي تحترم نفسها لا يمكن أن تنسى الإساءة إليها مهما طال الزمن، فالشخص العادي قد يتجاوز عن الكثير من الأمور، ولكن الدول يصعب عليها النسيان، لأن ما يحدث لها من إساءة يسجل في تاريخها وتقرؤه الأجيال المتتالية في الكتب التي تتناول تاريخ الحقب التي مرت بها، والأحداث التي شهدتها على مر السنين.

وثاني السببين يكمن في أن هذا الجار الشمالي لا يريد أن يتعايش معنا كما تتعايش الدول المتجاورة حتى ولو لم يكن يربطها ببعض رابط ديني أو أخوي أو تاريخ قديم مشترك. ولقد حاولت الكويت - يعلم الله - أنها قد بذلت غاية الجهد في علاج ما في نفوس أبناء هذا البلد الجار، وحاولت بقدر المستطاع أن تستل من قلوبهم الأحقاد الدفينة المزروعة فيهم من أيام ملكهم الغابر غازي مرورا بعبدالكريم قاسم وصدام حسين، ولكن دون جدوى. ولقد كتب الكثير من المماحكات والتدخلات، والغمز واللمز التي تكثر على ألسنة السياسيين منهم، ونجدها مكتوبة في صفحتهم إذ ليس أمامي إلا أن أدافع عن وطني بالقول ما دام السكوت عندنا هو سيد الموقف، ورغم ذلك فإن أجهزة العراق المتعددة لم تتوقف عن إلحاق الأذى بنا، حتى لقد صرنا نتحدث عن المستقبل، إذ يتساءل الكثيرون منا: أي مستقبل ينتظرنا ونحن نعايش هذا الجار المؤذي؟

وإلى متى نستمع منهم إلى كيل الأراجيف والتهم، وليس هذا في الصحف فقط بل يأتي - عادة - على ألسنة أعضاء في مجلسهم التشريعي الذي لم يتوقف فيه واحد منهم يوما عن شتمنا وإلحاق الأذى بنا، وإثارة المشكلات من كل نوع أمامنا، وليس هذا فحسب، بل إن كثيرا من الأمور المعلقة معهم منذ حرب تحرير الكويت لاتزال على حالها، ولا نسمع حولها إلا تصريحات لا يصل إلى حيز التنفيذ منها شيء على الإطلاق، ولم نجدها يوما وصلوا معنا في مفاوضات حول أي منها بل هم يطوون أوراقهم ويلوذون بالصمت، إلى أن نسمع تصريحا آخر بأنهم على استعداد لبحث الأمور المعلقة التي لن نبحث أبدا مادامت هذه هي طريقتهم.

كيف نثق بقوم قدمت لهم الكويت في الماضي وفي الحاضر الكثير من الدعم على اختلاف أنواعه، ثم نسمع السياسيين منهم يتبارون في التصريحات المتشنجة والادعاءات الباطلة والأضاليل التي لا حد لها وكل ذلك بحق الكويت وشعبها.

وآخر أمور التهييج التي وردت إلينا ما قاله مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية الذي أعاد الأمور مع بلاده إلى بداياتها، وبداياتها - كما نعلم - هو الغزو. لقد عاد العراق على لسانه إلى مزاعمه القديمة وبخاصة فيما يتعلق بالحدود والتعويضات وكل ما أقره مجلس الأمن.

والغريب أننا سمعنا من سفيرهم في الكويت قوله: لا علينا مما يثيره بعض أعضاء مجلس الشعب في بغداد، وهو يشير بذلك إلى أن الصفة الحكومية هي التي سوف تتغلب لمصلحة العلاقات مع الكويت. إذن ما رأي سعادة السفير في تصريحات قيس العزاوي، وهو سياسي عراقي تابع للحكومة العراقية وممثل لها وناطق بلسانها؟ أتريدوننا أن نصدق بعد هذا بأن هناك نوايا حسنة يحتفظون بها تجاهنا؟ لا أظن ذلك، بل ليس هناك إلا الحقد، والكراهية، والأطماع التي لا تزال تسيطر على نفوسهم وتمتلك قلوبهم.

بقي أن أقول لأبناء وطني إنه لا فائدة ترجى من انتظار تغير المواقف العراقية تجاهنا إلى الأحسن، فنحن نرى في كل يوم المزيد من مشاعر الكراهية ونستمع في كل يوم من السياسيين والأبواق الإعلامية عندهم ما ينسف كل جهد للنسيان، فتذكروا ما حلّ بوطننا واقطعوا كل أمل في التواصل مع هؤلاء، لأننا لا نأمن متى أو من أين تأتي الضربة المؤلمة التي لا يزالون يأملون في توجيهها إلى وطننا المسالم الذي لم يقدم لهم إلا كل خير، وأخيرا: من أين يأتي النسيان؟