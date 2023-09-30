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أكاديميون اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ملزمة

9/30/2023 7:22:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فند أكاديميون متخصصون الادعاءات والمغالطات التاريخية والقانونية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» التي وقعتها الكويت والعراق عام 2012.
وأكد المشاركون في لقاء مع «كونا» وتلفزيون الكويت، نظمه مركز البحوث والدراسات الكويتية، أهمية الاتفاقية بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» لأنها تلزم الدولتين بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993 الخاص بترسيم الحدود الدولية بين البلدين واحترام القانون الدولي المتعلق بالملاحة البحرية.
في البداية، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.علي الرشيدي خلال اللقاء إن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين ومن ثم تم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي (السلطة العراقية المختصة) ونشرت بالجريدة الرسمية العراقية، وبعد ذلك قام المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة بإيداع الاتفاقية مؤكدا إلزاميتها وعزم العراق على تنفيذها.
وأضاف الرشيدي أنه جاء في حكم المحكمة الاتحادية العراقية عام 2014 بعد طعن أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بالاتفاقية أن «القانون الذي أصدره مجلس النواب للتصديق على الاتفاقية قد استوفى الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور العراقي»، وبالتالي فإن المحكمة بينت أن الاتفاقية لا تعد مخالفة للدستور، لأنها شرعت وفق الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور العراقي.
وأوضح أنه بعد حكم المحكمة في عام 2014 أصبح هناك توافق على هذه الاتفاقية من جميع السلطات الثلاث في جمهورية العراق، إذ وافقت الحكومة ووقعت الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب، كما أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حكما باتا بسلامة الموقف الدستوري للاتفاقية وأنها لا تتعارض مع الدستور العراقي.
وأكد أن هناك 4 عوامل تنقض الحكم الجديد للمحكمة الاتحادية العراقية، إذ سبق وأن فصلت بموضوع الاتفاقية عام 2014، مبينا أن مقدم الطعن الجديد هو نفس صفة الطاعن السابق وهو عضو مجلس النواب، كما أن أسباب الطعن الجديد هي نفس أسباب الطعن السابق بالإضافة إلى التعارض مع قواعد ونصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي بينت أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها.
من جانبه، قال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت د.عبدالله النجدي إن هذه الادعاءات ليست الاولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود.
وأضاف النجدي أن السرد التاريخي الذي ورد في حكم المحكمة الاتحادية العراقية كان من المفترض الا يأتي في محكمة قراراتها فنية تراعي جوانب الدستور ومواده «الا اذا كانت هناك رغبة خفية تذكرنا بعشية الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990» وما قبله من انتهاكات لحكومات عراقية حاولت التقليل من دور الكويت وعدم ترسيم الحدود بين البلدين.
وأوضح أن قرار المحكمة يرجع علاقة الكويت مع البصرة إلى ما قبل عام 1546 وتقر بأنه «عندما احتل العثمانيون البصرة في نفس العام كانت هناك علاقة قوية جدا بين البصرة والكويت»، لافتا إلى أن الحقيقة التاريخية التي يعرفها الجميع هي أن الكويت لم يكن لها وجود آنذاك إذ ان أبعد تاريخ لنشأتها يعود إلى عام 1613 حين نشأت وتطورت ككيان حر ومستقل «أما ما قبل ذلك فهو ادعاء باطل وواضح».
وأشار إلى عدد من الخرائط التي توضح حدود الكويت ومنها للمستكشف كارستن نيبور عام 1763 التي تدل على أن حدود الكويت تمتد إلى (خور عبدالله) «إما أن تطل عليه أو تشمل الخور بشكل كامل»، كما أشار إلى خريطة العالم الجغرافي الالماني كارل ريتر عام 1818 والتي تعطي شكلا واضحا للجزيرة العربية والكويت بحدود خاصة يظهر فيها (خور عبدالله) بشكل كامل في داخل الخريطة.
وقال إن السرد التاريخي للمحكمة ذكر أنه «في عام 1869 لقب حاكم الكويت بـ(قائم مقام)» مبينا أن ذلك لم ينعكس على كتابات ورسائل حكام الكويت التي كانت ترسل خارجيا لممثلي بريطانيا والسلطة العثمانية وغيرهم من حكام الجزيرة العربية حينها كما «أنه لم يرد نهائيا مسمى (قائم مقام) في مراسلات حكام الكويت آنذاك إلى الخارج».
وأكد أن هذا دليل واضح على أن هذه المسميات والتبعية وإن كانت موجودة في الكتب والرسائل العثمانية فهي «حبر على ورق» لا تنعكس على واقع وطبيعة الكويت في ذلك الوقت.
وأفاد بأن من حكم بطبيعة استقلال الكويت أو تبعيتها للدولة العثمانية هو الصراع (الانجليزي - العثماني) آنذاك على المنطقة واستقلالية الشيخ مبارك الصباح وقدرته على الحفاظ على مصالح الكويت وتوقيعه اتفاقية مع بريطانيا نتج عنها أول ترسيم لحدود الكويت قبل ظهور العراق الحديث وبنائه عام 1921.
وأوضح أن حدود الكويت وجزرها ثبتت عندما اقرت الاتفاقية (الانجلو-عثمانية) عام 1913 بأحقية الجزر الكويتية من وربة شمالا حتى أم المرادم في الجنوب ما يضعنا أمام أمر ثابت كان حاضرا في لجنة ترسيم الحدود عام 1993.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. راشد الصانع إن ادعاء العراق أن الحدود الدولية التي كلفت لجنة الأمم المتحدة بترسيمها لا تشمل الحدود البحرية تفنده اتفاقية عام 1963 التي جاء بها ذكر ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وتم التصديق عليها من قبل الوفدين الكويتي والعراقي.
وأضاف الصانع أن العراق يمتلك 6 موانئ بحرية تتيح له الاتصال المائي بالعالم بمرونة وأمانة كما يمتلك واجهة بحرية تطل على مياه الخليج العربي بشكل مباشر تمتد من مدخل العرب عند رأس البيشة حتى مدخل خور الزبير وذلك على عكس ما يدعيه أنه بلد مغلق ولا يتمتع بسواحل أو منافذ بحرية.
وذكر أن للعراق ستة موانئ بحرية، منها ثلاثة تجارية هي (ميناء البصرة وميناء أم قصر وميناء خور الزبير) فيما استغل مياهه الإقليمية العميقة شمال الخليج في إنشاء ثلاثة موانئ عملاقة لتحميل النفط هي (خور العمية وميناء البكر وميناء الفاو الجديد).
ودعا الحكومة العراقية إلى بناء علاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات بين فترة وأخرى والتي لا تصب في مصلحة الشعوب.
من جهتها، قالت رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د. هيلة المكيمي إن الادعاءات التي تضمنها الحكم تعد «أسطوانة مشروخة» تجاوزها البلدان منذ سنوات طويلة.
وأضافت المكيمي أن إلغاء قانون سابق تمت المصادقة عليه برلمانيا وإيداعه لدى الأمم المتحدة وحسمه بين البلدين وفق (القانون رقم 42 لعام 2013) وحصنته المحكمة ذاتها ينم عن قضية داخلية في العراق تعبر عن أزمة مؤسسات بسبب طعن المحكمة في قراراتها.
وأوضحت أن تشكيك المحكمة بقراراتها «إضعاف لها»، معربة عن أملها أن يتدارك المسؤولون في العراق هذه الأزمة وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة اقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة.
وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو تعزيز التعاون الملاحي الإقليمي عبر الممرات الإقليمية «ولا أعتقد أن العراق يرغب في أن يسير بعكس الاتجاه الذي تسير به دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشادت بتعاطي حكومة الكويت مع هذه الأزمة بقدر عال من المسؤولية وسعيها لأن تكون كل دول الجوار متصالحة تتبنى لغة تعاون اقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول أن تنال من سيادتها واتخاذها لموقف بحزم وجدية.

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