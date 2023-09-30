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محمد الصقر يترأس وفدا اقتصاديا رفيع المستوى إلى كندا

9/30/2023 7:22:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يغادر وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى كندا خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر 2023، حيث يضم الوفد في عضويته ممثلون من مجلس إدارة الغرفة وبعض الجهات الحكومية، وكذلك عن الاتحادات القطاعية والشركات الكويتية.
ويضم وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت كلا من:
٭ ضرار يوسف الغانم عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي.
٭ هنادي أنور الصالح عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
٭ رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.
أما وفد الاتحادات، فيضم كلا من:
٭ خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة - الاتحاد الكويتي للتأمين الرئيس التنفيذي - مجموعة الخليج للتأمين.
٭ صالح صالح السلمي رئيس مجلس الإدارة - اتحاد شركات الاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
٭ أنور علي المضف عضو مجلس الإدارة - اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد.
٭ أنور جواد بوخمسين عضو مجلس الإدارة - اتحاد الصناعات الكويتية المدير العام لمجموعة بوخمسين القابضة.
ويمثل الجهات الحكومية:
٭ د.هشام كلندر الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بالتكليف - وزارة الصحة.
٭ بدر عبدالله الكندري رئيس قطاع الاستثمارات السائلة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٭ ميسم عبدالله العبيد إدارة النافذة الواحدة - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
٭ محمد نجيب الفريح مدير إدارة الائتمان - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما وفد الشركات فيضم كلا من:
٭ مطلق يوسف الزايد الرئيس التنفيذي - شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
٭ قاسم علي سليمان المجادي رئيس مجلس الإدارة - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
٭ عبدالعزيز ادجين الحصبان شركة نورثرن ويند للتجارة العامة.
٭ سناء محمد الغملاس الرئيس التنفيذي - شركة أمنية.
كما يضم فريق إدارة الغرفة كلا من:
٭ محمد عبدالله بن يوسف مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية.
٭ محمد بدر مصطفى كرم مساعد مدير إدارة العلاقات الخارجية.
٭ جمال أحمد سيد سكرتير الرئيس.
وتأتي هذه الزيارة بناء على الدعوة التي تلقتها الغرفة من الحكومة الكندية ليشمل البرنامج زيارة مدينتي مونتريال وتورينتو لعقد منتدى اقتصادي في كلتيهما بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانب الكندي ليتم استعراض فرص التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز، والمواد الغذائية، وسائل النقل، التعليم، الصحة، الخدمات اللوجستية، الذكاء الاصطناعي والابتكار، الخدمات المصرفية والتمويل، التأمين، وسيقوم الجانب الكويتي باستعراض بيئة الأعمال وفرص جذب الاستثمارات المباشرة، ونبذة عن القطاع المصرفي الكويتي، وتجربة الكويت في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إمكانية التعاون في القطاع الصحي.
كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لجهات ومؤسسات متخصصة في مجال حاضنات الأعمال، ودعم وتمويل والابتكار لعدة صناعات بالإضافة إلى جهات معنية في قطاع الصحة.
بمشاركة شخصيات كويتية بارزة في مختلف الأصعدة
لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية تعقد اجتماعها
عقدت لجنة الصداقة الكويتية ـ الفرنسية اجتماعها الأول بتاريخ 28 سبتمبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الذين يمثلون شخصيات كويتية بارزة في مختلف الأصعدة، وهم: الشيخة انتصار سالم العلي، خالد المطيري، شيخة البحر، طالب الرفاعي، عبدالمجيد الشطي، فارعة السقاف، فيصل خاجة، حيث ترأس الجانب الفرنسي رئيسة شركة ادريان الاستثمارية دومينيك سينيكير.
حضر اللقاء سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشير، وسفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية محمد الجديع.
وتم تأسيس هذه اللجنة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين الكويت وفرنسا الصديقة، باعتبارها حليفا استراتيجيا للكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تلامس الواقع وتواكب سوق العمل.
في بداية الاجتماع، رحبت سينيكير بأعضاء اللجنة والضيوف، مؤكدة عمق العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الصديقين، والتطلع إلى استمرار العلاقات وتطويرها من خلال هذه اللجنة.
وتوجه محمد جاسم الصقر بالشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتطلع إلى الاستفادة من هذه اللجنة للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وذلك من خلال التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة والفكر والثقافة والآداب والموسيقى والفنون المسرحية، كما أشار إلى ضرورة التعاون والعمل بين أعضاء الجانبين لجذب الرأي العام والترويج لأهم الشراكات بين البلدين، متمنيا ان تنجح اللجنة في استقطاب تعاون الجهات الرسمية والجهات العامة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة، حيث ان نجاح اللجنة يعتمد على هذا التعاون.
وقال الصقر إن هناك إمكانات هائلة لزيادة التعاون بين البلدين، وذلك من خلال المشاركة في مشروع شمال الزور، بالإضافة إلى القطاع التعليمي والقطاع الصحي من خلال المستشفيات الخاصة الفرنسية لجلب القدرات والخبرات إلى النظام الصحي الكويتي.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الصقر وسينيكير لاغتنام هذه الفرصة لتجديد التزامنا بالتعاون والصداقة والعمل نحو مستقبل مزدهر لتعزيز العلاقات التي تربط الكويت والجمهورية الفرنسية.

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