الماجستير والدكتوراه على نفقة الدولة





قدم النائبان حمد العليان وعبدالوهاب العيسى اقتراحا بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، وجاء الاقتراح كالتالي:

المادة الأولى:

تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد او خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير او الدكتوراه) وذلك وفقا للشروط التالية:

1 - ان يكون المتقدم المعني حاصلا على قبول نهائي لدراسة الماجستير او الدكتوراه في احدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.

2 - ان يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير او الدكتوراه في احد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية.

3 - ألا يكون المتقدم قد سبق وأن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها او فصل او قرر عدم الاستمرار بالبعثة.

المادة الثانية: تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في المادة السابقة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

المادة الثالثة: يمنح الحاصل على البعثة اجازة تفرغ دراسية اذا كان موظفا حكوميا، اما اذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق احكام المادة 75 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.

المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه كما يلي:

نص الدستور في المادة 13 على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه كما نص في المادة 14 على ان «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».

ان التعليم اليوم استثمار وطني استراتيجي ورؤية مستقبلية لصنع قادة الغد، ورافد كبير لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية المبتغاة، والنهوض بالتعليم في ضوء أولويات العمل التربوي والتعليمي. ولعل هذا القانون التنموي التعليمي ستنعكس آثاره على مستويات كثيرة داخل المجتمع الكويتي، تتمثل في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية.

وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في بناء المواطن الكويتي وتأهيله باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه، ولتوفير الفرصة للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية، جاء هذا القانون في سياق رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وتنمية كافة قطاعاته داخليا وخارجيا.

وحرصا من المشرع على توسيع قاعدة الاستفادة فإن هذا القانون لم يقيد الاستفادة من احكامه بشروط تقليدية مثل السن وتاريخ ومعدل التخرج من الجامعة، كما تشمل الاستفادة من احكامه الموظف، في القطاع العام او الخاص، والخريج الحديث.

وقد جاءت المادة الأولى من القانون بإلزام الدولة بتحمل كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير او الدكتوراه، كما وضعت المادة ذاتها الشروط التي يجب ان تتحقق في مقدم طلب استكمال دراسة الماجستير او الدكتوراه، ومن اهم تلك الشروط حصول الطالب على قبول نهائي في احدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وأن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير او الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، في احد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها او فصل او قرر عدم الاستمرار بالبعثة.

أما المادة الثانية من القانون فقد اوضحت المقصود بالنفقات والمصروفات بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

وإدراكا من المشرع لضرورة وجود بعض الضوابط التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على وجوب صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.