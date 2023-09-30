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بدء التسجيل الإلكتروني للحجاج اليوم وسداد 25 % من القيمة بعد إجراء الفرز

9/30/2023 7:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تبدأ إدارة شؤون الحج والعمرة في التسجيل الإلكتروني لحجاج الكويت لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ ابتداء من اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني:
‏hajj-register.awqaf.gov.kw.
وسيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة اعتبارا من اليوم 1 أكتوبر الساعة 12 ظهرا إلى 10 نوفمبر المقبل الساعة 12 ظهرا.
وأصدرت إدارة شؤون الحج والعمرة كتيبا إلكترونيا يحتوي على جميع تفاصيل عملية التسجيل وأولوية القبول والشروط الخاصة بالحجاج سواء من المواطنين أوالمقيمين بصورة غير قانونية وهو تسجيل مبدئي خاص بهم لحين ورود موافقة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة انه بعد إجراء الفرز والقبول للمتقدمين للحج هذا العام يقوم المرشح للحج بسداد مبلغ 25% من قيمة الحج لضمان التسجيل لدى الحملة. وأشارت إلى أنه يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل.
ولفتت إلى انه سيمنح المرشح للقبول مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل، ويشترط عليه سداد مبلغ 25% من قيمة الحج كدفعة أولى. وفيما يخص سياسة الإلغاء، أشارت وزارة الأوقاف، إلى انه في حال الإلغاء قبل 31/1/2024 يسترجع الحاج المبلغ كاملا، أما في حال الإلغاء بعد 31/1/2024 فيخصم المبلغ كاملا من الحاج.
وأوضحت «الأوقاف» أنه في حال سد الشاغر (المقعد الملغى) يسترجع الحاج اللاغي كامل المبلغ.
وأوضحت أنه بعد قبول الحاج وإتمام التسجيل لدى الحملة يحق له تغيير الحملة لمرة واحدة، وذلك في موعد أقصاه 31/1/2024، وتتم المصادقة مع برنامج «هويتي».

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