الإطاحة بمسؤولين في مصرف عراقي بتهمة الاختلاس - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف بتهمة "الاختلاس".

وفي بيان لها، قالت "النزاهة": "في عملية نوعية وكبيرة وبإشراف مباشر وتوجيه من رئيسها القاضي حيدر حنون، لتكثيف وتيرة العمل الميداني الردعي، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس".

وأضاف البيان: "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتأليف مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديرية تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي - فرع شركة التامين".

وتابعت الهيئة في بيانها: "وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر

قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي - فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف"، مؤكدة أن "فريقا من المديرية سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما".



وأشارت إلى أن "الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع "أيفون

14 بروماكس"، وبندقية "كلاشنكوف" غير مرخصة"، موضحة أنه "بعد الاستفسار من ذوي المتهم، أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار".

وأوضحت الدائرة أن "سير التحقيقات الأولية مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة".



واسترسلت أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ المالية المختلسة إلى إمارة دبي، فضلا عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهمية تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (أيفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي - بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد 9".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تم تنفيذها، وفق أحكام المادة "315/ 2"

من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك "47 و48 و 49"

منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.