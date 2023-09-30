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يعبر أفريقيا بدراجة هوائية ليلتحق بجامعة الأزهر

9/30/2023 7:19:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كان مامادو سافايو باري مصمماً على دراسة الدين الإسلامي في إحدى الكليات العريقة، ولأنه غير قادر على تحمّل تكاليف الرحلة الجوية من غينيا إلى مصر، انطلق لتحقيق حلمه على دراجة هوائية مستعملة.

وقطع الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، آلاف الكيلومترات عبر القارة، ومر بالغابات والصحاري ومناطق الصراع على أمل الوصول وإيجاد مكان له وطريقة لتمويل دراسته.

وبعد أربعة أشهر مر خلالها بسبعة بلدان، وصل إلى القاهرة ونال منحة دراسية كاملة في جامعة الأزهر. وقال باري: «إذا كان لديك حلم، فتمسك به وكن قوياً... والله سيساعدك».

وكان باري يقطع ما يقرب من مئة كيلومتر كل يوم. ووصل إلى القاهرة في الخامس من سبتمبر، وبعد أيام حصل على منحة دراسية كاملة بالأزهر. وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي باري وهو يلتقي بمستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين وتعلو وجهها الابتسامة.

ويعتزم باري العودة إلى غينيا عندما تنتهي دراسته لنقل ما تعلمه.

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