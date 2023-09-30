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10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!

9/30/2023 7:15:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يحتاج جسم الإنسان إلى البوتاسيوم لأنه ضروري لوظيفة الأعصاب والعضلات، والحفاظ على إيقاع القلب السليم، وتنظيم ضغط الدم.
وعلى الرغم من أن الموز يعتبر دائمًا الخيار الأمثل، إلا أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، تحتوي ثمرة موز متوسطة الجحم على حوالي 422 مغم من البوتاسيوم، في حين تحتوي العناصر الغذائية التالية على كميات أعلى:

1. البطاطا الحلوة
تحتوي حبة البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على كمية أكبر من البوتاسيوم تقدر بنحو 542 مغم مقارنة بـ422 مغم في الموز.

2. السبانخ
تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ من المصادر الممتازة للبوتاسيوم.

3. الأفوكادو
يعد الأفوكادو فاكهة غنية بالبوتاسيوم ويمكن أن تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على كمية بوتاسيوم أكثر من الموز.

4. الفاصوليا والبقوليات
تحتوي البقوليات المختلفة، مثل الفاصولياء والفاصوليا السوداء والعدس، على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5. الأسماك
تعد بعض أنواع الأسماك، مثل السلمون والتونة، مصادر جيدة للبوتاسيوم. على سبيل المثال، يحتوي كل 141 غراما من السلمون المعلب على 487 مليغراما من البوتاسيوم.

6. الفواكه الغنية بالبوتاسيوم
تشمل قائمة الفواكه الغنية بالبوتاسيوم المشمش والشمام والبرتقال.

7. منتجات الألبان
يحتوي الحليب والزبادي على البوتاسيوم، وكذلك بعض أنواع الجبن مثل السويسري وجبن الشيدر. ويحتوي كوب من اللبن الرائب على 961 مغم من البوتاسيوم.

8. المكسرات والبذور
يعتبر اللوز والفستق وبذور عباد الشمس والفول السوداني من الخيارات غنية بالبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة صحيًا.
9. الشمندر
يعتبر الشمندر، أو البنجر، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.

10. كرنب بروكسل
يحتوي كرنب بروكسل، أو الكُرُنْب المسوَّق، على كمية جيدة من البوتاسيوم لكل وجبة.

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