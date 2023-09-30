النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تبنى مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية، قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق، بحسب واشنطن تايمز .
وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، حيث جاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.
بترا
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