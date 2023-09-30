Sunday, 01 October 2023 03:14 GMT

النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

9/30/2023 7:15:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تبنى مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية، قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق، بحسب واشنطن تايمز .


وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، حيث جاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.

بترا

MENAFN30092023000208011052ID1107169816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث