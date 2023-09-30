النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، حيث جاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.

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