الجيش الروسي يوجه ضربات صاروخية دقيقة على أهداف للقوات الأوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير نقطة تحميل معدات عسكرية تابعة للواء منفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف بضربة صاروخية دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: "حددت وسائل استخبارات القوات المسلحة الروسية في منطقة نيكولايف موقع تحميل قطار بمعدات عسكرية مدرعة تابعة للواء البحري المنفصل الثامن والثلاثين التابع للقوات الأوكرانية، بهدف تعزيز القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي".

وأضاف البيان: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم النظام الصاروخي الأرضي، الذي وجه ضربة دقيقة أسفرت عن تم تدمير نقطة التحميل".

كما دمرت القوات الروسية بضربة صاروخية منطقة تمركز وحدات لواء ميكانيكي منفصل تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كوراخوفو على محور دونيتسك.

روسيا اليوم