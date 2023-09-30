الحسين للسرطان تنفذ فعالية بيئية صحية بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذ مثقفو التوعية بمؤسسة الحسين للسرطان وبالتعاون مع جالكسي بارك إربد مساء اليوم السبت، فعالية بيئية صحية ضد السرطان بعنوان "فكّر بالأخضر" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الصحية.



وخلال الفعالية التي حضرها حشد من المواطنين بمحافظة إربد، تم توزيع منشورات توعوية عن مرض السرطان، فيما قامت العاملات في مجال التثقيف من مؤسسة الحسين للسرطان بشرح مفصل عن مخاطر ومسببات السرطان، وأهمها خطر التدخين على صحة وجسم الإنسان.



كما اشتملت الفعالية على تنظيم مسابقة علمية بعنوان "سؤال وجواب"، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الحضور.



وفي نهاية الفعالية تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا على المشاركين الفائزين.