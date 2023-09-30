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رئيس جزر المالديف يعترف بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية

9/30/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعترف رئيس جزر المالديف الحالي إبراهيم محمد صليح، بفوز منافسه مرشح المعارضة رئيس بلدية ماليه محمد مويزو، في الجولة الثانية من انتخابات رئيس الدولة الجزيرة.
وكتب صليح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "X":“مبروك للفائز في الانتخابات الرئاسية محمد مويزو”. كما تلقى مويزو التهنئة بفوزه في الانتخابات الرئاسية من قبل وزير الخارجية المالديفية عبد الله شهيد.
وجرت الجولة الثانية من التصويت في جزر المالديف يوم السبت. ونشرت بوابة المعلومات المحلية Dhauru نتائجها الأولية، حيث حصل مويزو على 53.8% من الأصوات، وصليح على 46.2%. وفي المجمل، صوت في الانتخابات أكثر من 241 ألف شخص، وتجاوزت نسبة المشاركة 85%.
جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف في 10 سبتمبر، لكن لم يتمكن أي من المرشحين الرئيسيين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

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