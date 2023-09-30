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سلوك غريب لنائب في الكونغرس الأمريكي تسبب بإخلاء المبنى

9/30/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقدم النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، على سحب إنذار الحريق في أحد مباني الكونغرس، فسارع الجميع إلى الإخلاء بينما كان زملاؤه بصدد قراءة مشروع قرار.
وتقوم وحدة التحقيق الجنائي التابعة لشرطة "الكابيتول" باستجواب الديمقراطي بومان، بعد ضبطه عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بسحب إنذار الحريق في مبنى "كانون" التابع للكونغرس.

روسيا اليوم

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