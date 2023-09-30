سلوك غريب لنائب في الكونغرس الأمريكي تسبب بإخلاء المبنى

سلوك غريب لنائب في الكونغرس الأمريكي تسبب بإخلاء المبنى
التاريخ
9/30/2023 7:15:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أقدم النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، على سحب إنذار الحريق في أحد مباني الكونغرس، فسارع الجميع إلى الإخلاء بينما كان زملاؤه بصدد قراءة مشروع قرار.
وتقوم وحدة التحقيق الجنائي التابعة لشرطة "الكابيتول" باستجواب الديمقراطي بومان، بعد ضبطه عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بسحب إنذار الحريق في مبنى "كانون" التابع للكونغرس.
روسيا اليوم
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