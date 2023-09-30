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وفاة الروائي السوري خالد خليفة

9/30/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- غيّب الموت اليوم السبت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو.
ولد الأديب الراحل عام 1964 في قرية أورم الصغرى بريف مدينة حلب شمالي سوريا، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.
كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنروجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها.

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