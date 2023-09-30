وفاة الروائي السوري خالد خليفة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- غيّب الموت اليوم السبت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو.
ولد الأديب الراحل عام 1964 في قرية أورم الصغرى بريف مدينة حلب شمالي سوريا، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.
كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنروجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها.
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