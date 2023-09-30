بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.

وذكر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 مليار ريال وصولا إلى حوالي 1.259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال في العام المالي 2024 وصولا إلى حوالي 1.368 مليار ريال في العام المالي 2026.

وقال أنه من المتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.