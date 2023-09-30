بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.
وذكر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 مليار ريال وصولا إلى حوالي 1.259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال في العام المالي 2024 وصولا إلى حوالي 1.368 مليار ريال في العام المالي 2026.
وقال أنه من المتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
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