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نبي الرحمة ورسول البشرية!

9/30/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬هو‭ ‬النبي‭ ‬الذي‭ ‬وحده‭ ‬اقترن‭ ‬اسمه‭ ‬باسم‭ ‬الله،‭ ‬وكل‭ ‬مسلم‭ ‬يشهد‭ ‬بذلك‭ ‬مع‭ ‬الآذان‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الصلاة‭ (‬أشهد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬إله‭ ‬الا‭ ‬الله‭ ‬وأشهد‭ ‬أن‭ ‬محمدًا‭ ‬رسول‭ ‬الله‭)! ‬هي‭ ‬إذًا‭ ‬المنزلة‭ ‬العظيمة‭ ‬لنبي‭ ‬أرسله‭ ‬الله‭ ‬رحمة‭ ‬للعالمين،‭ ‬ورسول‭ ‬لآخر‭ ‬رسالة‭ ‬إلهية‭ ‬وأكملها،‭ ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬الإسلام‭! ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬متدرّجًا‭ ‬منذ‭ ‬آدم‭ ‬ونوح‭ ‬وإبراهيم‭ ‬وموسى‭ ‬وعيسى،‭ ‬عليهم‭ ‬السلام،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬النضج‭ ‬البشري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكلمة‭ ‬هي‭ ‬معجزة‭ ‬القرآن‭ ‬الذي‭ ‬به‭ ‬اكتمل‭ ‬دين‭ ‬الله‭ ‬ورضيه‭ ‬للبشر‭ ‬كلهم‭! ‬لأنها‭ ‬أي‭ ‬الكلمة‭ (‬للغة‭ ‬التجريد‭ ‬العقلي‭) ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المعجزات‭ ‬المادية‭ ‬الملموسة‭ ‬كعصا‭ ‬موسى‭ ‬وشقّ‭ ‬البحر‭! ‬ومعجزات‭ ‬‮«‬عيسى‮»‬‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬موتى‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬وشفاء‭ ‬المرضى‭ ‬والأعمى‭! ‬فالكلمة‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬مجاراة‭ ‬لنضج‭ ‬العقل‭ ‬فكريا‭ ‬ونضجه‭ ‬روحيًا،‭ ‬وحيث‭ ‬‮«‬القرآن‮»‬‭ ‬بآياته‭ ‬وسوره‭ ‬يرتحل‭ ‬بالعقل‭ ‬والنفس‭ ‬الإنسانية‭ ‬والروح،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدارج‭ ‬الحكمة‭ ‬والرشد‭ ‬والتعاليم‭ ‬والحدود‭ ‬والشريعة،‭ ‬مثلما‭ ‬يرتحل‭ ‬في‭ ‬الآيات‭ ‬الكونية،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يقرأها‭ ‬أغلب‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬حقيقتها‭! ‬حين‭ ‬أراد‭ ‬بعضهم‭ ‬مضاهاتها‭ ‬بنظريات‭ ‬علمية‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة،‭ ‬وما‭ ‬أكثرها‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬النبي‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬عليه‭ ‬أفضل‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام،‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬الأنبياء‭ ‬فلا‭ ‬نبوّة‭ ‬بعده،‭ ‬وهو‭ ‬المرسل‭ ‬لكل‭ ‬البشرية‭ ‬ولذلك‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬الإسلام‭ ‬يتسع‭ ‬ويزداد‭ ‬انتشارًا،‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التشويهات‭ ‬والحملات‭ ‬التضليلية‭ ‬ضدّه‭! ‬لأنه‭ ‬كتاب‭ ‬الله،‭ ‬وحيث‭ ‬يرى‭ ‬الناس‭ ‬الآيات‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬وفي‭ ‬الآفاق،‭ ‬فهو‭ ‬الكتاب‭ ‬‮«‬الفرقان‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬والباطل،‭ ‬وبين‭ ‬الحقيقة‭ ‬والنظريات‭ ‬الكونية‭ ‬وغيرها‭ ‬المسمّاة‭ ‬‮«‬علمية‮»‬‭! ‬وهو‭ ‬الناموس‭ ‬وتبيان‭ ‬الفِطرة‭ ‬التي‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬الإنسان‭ ‬عليها،‭ ‬وخلق‭ ‬السموات‭ ‬والأرض‭ ‬بإعجاز‭ ‬يتمّ‭ ‬تدليس‭ ‬حقائقه‭ ‬وهذا‭ ‬موضوع‭ ‬آخر‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬النبي‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬والذي‭ ‬جسّد‭ ‬كل‭ ‬السمو‭ ‬الأخلاقي‭ ‬الذي‭ ‬بإمكان‭ ‬إنسان‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭! ‬فهو‭ (‬قرآن‭ ‬يمشي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭) ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬أمُّنا‭ ‬عائشة‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنها‭ ‬تجسّد‭ ‬سيرته‭ ‬معنى‭ ‬الرحمة‭ ‬وقيمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاطف‭ ‬الإنساني،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الأمين‭ ‬الصادق‭ ‬قبل‭ ‬البعثة،‭ ‬ونبيّ‭ ‬الرحمة‭ ‬للعالمين‭ ‬بعد‭ ‬البعثة‭! ‬

{ ‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬كله‭ ‬احتفل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بمولده،‭ ‬رغم‭ ‬الاختلاف‭ ‬الطفيف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المولد‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬بفارق‭ ‬أيام،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬رسالة‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم،‭ ‬لأنه‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬فوضى‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والفوضى‭ ‬الأخلاقية‭ ‬وفوضى‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬بعضها‭! ‬

لتوضحّ‭ ‬القصور‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أمام‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يأتيه‭ ‬الباطل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭!‬

{ ‭ ‬لو‭ ‬عرفت‭ ‬البشرية‭ ‬هذا‭ ‬الدين‭ ‬القيم‭ ‬على‭ ‬حقيقته‭ ‬لأسلمت‭ ‬جميعًا،‭ ‬ولكن‭ ‬حرب‭ ‬التضليل‭ ‬والتشويه‭ ‬وطرق‭ ‬الشيطان‭ ‬التي‭ ‬مشت‭ ‬هذه‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬دروبها،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مسلمون‭! ‬ربطت‭ ‬الإسلام‭ ‬تلفيقًا‭ ‬بالإرهاب‭ ‬والتطرّف‭! ‬وشوهت‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬صوره‭ ‬وصورة‭ ‬النبي‭ ‬والرسول‭ ‬الأعظم،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬بوحي‭ ‬من‭ ‬الله،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الزمان،‭ ‬إلا‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬الإسلام‭ ‬فيه‭! ‬ومهما‭ ‬حاولوا‭ ‬إطفاء‭ ‬نور‭ ‬الله،‭ ‬فإن‭ ‬الله‭ ‬متمّ‭ ‬نوره‭ ‬ولو‭ ‬كره‭ ‬الكافرون‭!‬

{ ‭ ‬منّ‭ ‬الله‭ ‬علينا‭ ‬بأن‭ ‬أخرج‭ ‬نبيًّا‭ ‬من‭ ‬بيننا‭ ‬يعلمنا‭ ‬الدين‭ ‬والهداية‭ ‬والفطرة‭ ‬وحقيقة‭ ‬الخلق‭ ‬والدنيا،‭ ‬ويدلّنا‭ ‬على‭ ‬البرمجة‭ ‬الفطرية‭ ‬التي‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬الإنسان‭ ‬عليها،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬يشّذ‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬يتوه‭ ‬ويفقد‭ ‬راحة‭ ‬البال‭! ‬ودلنا‭ ‬على‭ ‬الصراع‭ ‬الأزلي‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والشيطان،‭ ‬وبين‭ ‬الخير‭ ‬والشر،‭ ‬ووضحّ‭ ‬لنا‭ ‬مكانة‭ ‬هذا‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حدّ‭ ‬ذاته‭ ‬إعجاز‭ ‬بخلقه،‭ ‬وبين‭ ‬جمعه‭ ‬الخير‭ ‬والشرّ‭ ‬في‭ ‬نفسه،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يوزنان‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬النفس‭ ‬والروح‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬الإرادة‭ ‬الحرّة‭ ‬في‭ ‬الاختيار‭ ‬بينهما‭! ‬هو‭ ‬النبي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بكلام‭ ‬الله‭ ‬الأخير‭ ‬للبشرية‭ ‬كلها‭!‬،‭ ‬والمؤمنون‭ ‬به‭ ‬وباليوم‭ ‬الآخر‭ ‬وحدهم‭ ‬القادرون‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬بهذا‭ ‬القرآن‭ ‬من‭ ‬كنوز‭ ‬وإعجاز‭ ‬متعدّد،‭ ‬مما‭ ‬تم‭ ‬معرفته،‭ ‬ومما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الغيب‭ (‬وما‭ ‬أوتيتم‭ ‬من‭ ‬العلم‭ ‬إلا‭ ‬قليلاً‭)!‬

إنه‭ ‬رسولنا‭ ‬الأعظم‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬وأشرف‭ ‬الخلق‭ ‬جميعًا،‭ ‬خصَّنا‭ ‬الله‭ ‬برسالته،‭ ‬ليتم‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬كلها،‭ ‬وبه‭ ‬نحتفى‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وبمولده‭ ‬يشُرف‭ ‬الكون،‭ ‬وبرسالته‭ ‬الأعظم‭ ‬نفتخر،‭ ‬والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬نبينا‭ ‬محمد،‭ ‬قدوة‭ ‬العالمين‭.‬

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