قوة دفاع البحرين.. والقسم العظيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكرياً في قوة الدفاع، أن أكون وفياً لمملكة البحرين، أميناً على حقوقها، مخلصاً لمليكها القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إليّ من رؤسائي، منفذاً لها في البر والجو والبحر، داخل وخارج المملكة، وأن أضع نفسي وقدراتي في خدمة المملكة، وأن أحمي علمها، وأحفظ أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، محافظاً على شرفي وسلاحي، لا أتركه حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد».. بهذه الكلمات العظيمة يؤدي كل ضابط وفرد في قوة دفاع البحرين هذا القسم، قبل مباشرة مهام وظيفته لأول مرة، أمام القائد العام أو من ينيبه.
وانطلاقا من هذا القسم العسكري العظيم، وتنفيذا له، وإبرارا بعهده.. يقوم رجال قوة الدفاع البواسل بأداء مهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم، من أجل رفعة الوطن، والذود عنه، والتضحية من أجله، والاستشهاد في سبيله.
ربما يجدر بنا اليوم، ونحن نتابع الملحمة الوطنية في استشهاد رجالنا البواسل في ميدان العزة والكرامة والشرف، أن نقرأ الصفحات المضيئة لقوة دفاع البحرين، ونتوقف عند المهام والأدوار التي تقوم بها المؤسسة العسكرية.
حيث تتولى قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسيادته، وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد الأعلى، داخل أراضي المملكة وخارجها.. (المادة 15 قانون قوة دفاع البحرين).
وتكون أدوار قوة دفاع البحرين وفقا لما نصت عليه المادة (16) في ذات القانون، وهي: الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي.. المساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور.. مساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون.. المساهمة في تطوير وحماية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للوطن.. مساندة الأجهزة الحكومية في مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات ومواجهة الطوارئ والكوارث وتخفيف آثارها.. المساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك.. التعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية.. التعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة.. تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع الدولي ضمن الإمكانات المتوافرة وبحسب متطلبات الموقف.. مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية، وصيانة الأمن والسلم الدولي.
إن قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها في عام 1968 وهي تواصل جهودها وخدماتها، وتطورها وكفاءتها بصورة متميزة متصاعدة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
هي مدرسة ومصنع الرجال البواسل.. الذين يسطرون في كل يوم قصة التضحية والفداء من أجل الوطن.. التزاما بالقسم العظيم الذي قاموا بتأديته في أول يوم للعمل في المؤسسة العسكرية.. حفظهم الله وسدد رميهم ونصرهم.. ورحم الله شهداءنا الأبرار.
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