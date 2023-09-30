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قوة دفاع البحرين.. والقسم العظيم

9/30/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮«‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم،‭ ‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم،‭ ‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم،‭ ‬باعتباري‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬وفياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أميناً‭ ‬على‭ ‬حقوقها،‭ ‬مخلصاً‭ ‬لمليكها‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مطيعاً‭ ‬لجميع‭ ‬الأوامر‭ ‬الحقة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬إليّ‭ ‬من‭ ‬رؤسائي،‭ ‬منفذاً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬والجو‭ ‬والبحر،‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬أضع‭ ‬نفسي‭ ‬وقدراتي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬أحمي‭ ‬علمها،‭ ‬وأحفظ‭ ‬أمنها‭ ‬واستقلالها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬معادياً‭ ‬من‭ ‬يعاديها،‭ ‬مسالماً‭ ‬من‭ ‬يسالمها،‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬شرفي‭ ‬وسلاحي،‭ ‬لا‭ ‬أتركه‭ ‬حتى‭ ‬أذوق‭ ‬الموت،‭ ‬والله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أقول‭ ‬شهيد‮»‬‭.. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬العظيمة‭ ‬يؤدي‭ ‬كل‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬القسم،‭ ‬قبل‭ ‬مباشرة‭ ‬مهام‭ ‬وظيفته‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬أمام‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭.‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬العسكري‭ ‬العظيم،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬له،‭ ‬وإبرارا‭ ‬بعهده‭.. ‬يقوم‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬البواسل‭ ‬بأداء‭ ‬مهامهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬وواجباتهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن،‭ ‬والذود‭ ‬عنه،‭ ‬والتضحية‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬والاستشهاد‭ ‬في‭ ‬سبيله‭.‬

ربما‭ ‬يجدر‭ ‬بنا‭ ‬اليوم،‭ ‬ونحن‭ ‬نتابع‭ ‬الملحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬والشرف،‭ ‬أن‭ ‬نقرأ‭ ‬الصفحات‭ ‬المضيئة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتوقف‭ ‬عند‭ ‬المهام‭ ‬والأدوار‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭.‬

حيث‭ ‬تتولى‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقلاله‭ ‬وسيادته،‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‭ ‬وأمنه،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى،‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.. (‬المادة‭ ‬15‭ ‬قانون‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭).‬

وتكون‭ ‬أدوار‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬16‭) ‬في‭ ‬ذات‭ ‬القانون،‭ ‬وهي‭: ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬ومياهها‭ ‬الإقليمية‭ ‬ومجالها‭ ‬الجوي‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬خارجي‭.. ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬شرعية‭ ‬الحكم‭ ‬وسيادة‭ ‬الدستور‭.. ‬مساندة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭.. ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وحماية‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والحضارية‭ ‬للوطن‭.. ‬مساندة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬ومواجهة‭ ‬الطوارئ‭ ‬والكوارث‭ ‬وتخفيف‭ ‬آثارها‭.. ‬المساهمة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك‭.. ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬الدفاع‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.. ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة‭.. ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتوافرة‭ ‬وبحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬الموقف‭.. ‬مساعدة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وصيانة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدولي‭.‬

إن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬وهي‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬وخدماتها،‭ ‬وتطورها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬متصاعدة،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

هي‭ ‬مدرسة‭ ‬ومصنع‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭.. ‬الذين‭ ‬يسطرون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬قصة‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭.. ‬التزاما‭ ‬بالقسم‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬قاموا‭ ‬بتأديته‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭.. ‬حفظهم‭ ‬الله‭ ‬وسدد‭ ‬رميهم‭ ‬ونصرهم‭.. ‬ورحم‭ ‬الله‭ ‬شهداءنا‭ ‬الأبرار‭. ‬

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