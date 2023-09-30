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مطلوب وزير

9/30/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إلي‭ ‬أبنائنا‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭.. ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬شاب‭ ‬أو‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬المتميزين‭ ‬يمثلون‭ ‬قضايا‭ ‬الشباب‭.. ‬وينقلون‭ ‬آراءهم‭.. ‬ويتابعون‭ ‬الملفات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تهمهم‭.. ‬ليكون‭ ‬وزيرا‭ ‬أو‭ ‬وزيرة‭ ‬للشباب‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الإمارات‭.. ‬نريده‭ ‬ملما‭ ‬بقضايا‭ ‬وطنه‭.. ‬واعيا‭ ‬لواقع‭ ‬مجتمعه‭.. ‬ميدانيا‭ ‬في‭ ‬عمله‭.. ‬عقلانيا‭ ‬في‭ ‬طرحه‭.. ‬شجاعا‭ ‬وقويا‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬بلده‭.. ‬شغوفا‭ ‬لخدمة‭ ‬تراب‭ ‬وطنه‭!.‬

هذا‭ ‬هو‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬القائد‭ ‬الملهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬إلي‭ ‬الشباب،‭ ‬طالبا‭ ‬ممن‭ ‬لديه‭ ‬الجدارة‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬لمنصب‭ ‬وزير،‭ ‬والتي‭ ‬أحدثت‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬مؤخرا،‭ ‬ولكنها‭ ‬ضجة‭ ‬إيجابية‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬إلى‭ ‬الكوادر‭ ‬الشبابية‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬مؤهلات‭ ‬وقدرات‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬وطنهم،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الحسب‭ ‬أو‭ ‬النسب‭ ‬أو‭ ‬الواسطة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الزائفة‭ ‬الفاسدة‭..‬

يقول‭ ‬العالم‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفي‭ ‬محمود‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭: ‬

‮«‬إن‭ ‬لم‭ ‬يشترك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الحياة‭.. ‬فهنالك‭ ‬آخرون‭ ‬سوف‭ ‬يجبرونهم‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬يصنعونها‮»‬‭!‬

نعم،‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الملحة‭ ‬اليوم،‭ ‬فهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والحركة‭ ‬والحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬والقوة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدركه‭ ‬الزعيم‭ ‬سعد‭ ‬زغلول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬نصائح‭ ‬الشيوخ،‭ ‬ولكنه‭ ‬اتبع‭ ‬آراء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحوال‭ ‬بحسب‭ ‬قول‭ ‬الأديب‭ ‬العظيم‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭.‬

في‭ ‬الشباب‭ ‬أملنا،‭ ‬فهم‭ ‬براعم‭ ‬الربيع‭ ‬لشجرة‭ ‬المجتمع،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إثمار‭ ‬نماذج‭ ‬شبابية‭ ‬مبتكرة‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬يسير‭ ‬عليه،‭ ‬والذي‭ ‬آمن‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية،‭ ‬وراح‭ ‬يزرعهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬حقول‭ ‬المجتمع،‭ ‬إيمانا‭ ‬منه‭ ‬بأنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التنموية‭ ‬برؤى‭ ‬جديدة‭ ‬مختلفة،‭ ‬تواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتسارعة‭ ‬من‭ ‬حولنا‭.‬

إن‭ ‬تمكين‭ ‬وصناعة‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬اليوم،‭ ‬كي‭ ‬يصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬أوطانهم،‭ ‬وكي‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إشعارهم‭ ‬بأهميتهم،‭ ‬عبر‭ ‬احتضانهم‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬واستثمار‭ ‬طاقاتهم‭. ‬

يقول‭ ‬المؤرخ‭ ‬المعروف‭ ‬ويليام‭ ‬سنلمان‭ ‬‮»‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬كترك‭ ‬الحقل‭ ‬وحده‭ ‬دون‭ ‬اهتمام‭ .. ‬فينمو‭ ‬فيه‭ ‬الشوك‭ ‬والنبات‭ ‬الطفيلي‭!‬‮»‬

وما‭ ‬أكثر‭ ‬الأشواك‭ ‬والطفيليات‭ ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬وترعرعت‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صناعتها‭ ‬الشباب،‭ ‬والآن‭ ‬قد‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لاقتلاعها‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬وتمهيد‭ ‬الأرض‭ ‬لزراعة‭ ‬بذور‭ ‬نافعة‭ ‬يافعة‭ ‬يكون‭ ‬حصادها‭ ‬أجمل‭ ‬وأزهى‭ ‬الثمار‭.‬

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