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بريطانيا.. توقيف رجل ستينيّ في قضية قطع الشجرة المعمّرة

9/30/2023 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوقِف‭ ‬رجل‭ ‬ستينيّ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الأشجار‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬تخليتها‭ ‬نهاراً‭ ‬فتى‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭. ‬

وأثار‭ ‬قطع‭ ‬شجرة‭ ‬‮«‬سيكامور‭ ‬غاب‮»‬‭ ‬المعمّرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنتصب‭ ‬منفردة‭ ‬بين‭ ‬تلّتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭ ‬بشمال‭ ‬إنجلترا‭ ‬الحزن‭ ‬والغضب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.
‬وتقع‭ ‬شجرة‭ ‬القيقب‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬200‭ ‬عام‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سور‭ ‬هادريان‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الروماني‭ ‬لمنع‭ ‬غزوات‭ ‬البرابرة‭ ‬وأدرجته‭ ‬اليونسكو‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬للتراث‭ ‬لليونسكو‭.
‬واختيرت‭ ‬‮«‬سيكامور‭ ‬غاب‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬‮«‬شجرة‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬روبن‭ ‬هود‮»‬‭ ‬لكيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬تُلتقط‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.
‬وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬نورثمبريا‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬التخريبي‭ ‬عن‭ ‬سابق‭ ‬تصور‭ ‬وتصميم‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬‮«‬رجلاً‭ ‬ستينياً‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالحادث‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬أخلت‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‮»‬‭ ‬سبيل‭ ‬مراهق‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬أوقِف‭ ‬الخميس‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬إلحاقه‭ ‬‮«‬أضراراً‮»‬‭ ‬بالشجرة‭. ‬

‭ ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬نورثمبريا‭ ‬ريبيكا‭ ‬فيني‭ ‬مينزيس‭ ‬قولها‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يُظهر‭ ‬هذا‭ ‬التوقيف‭ ‬الثاني‭ ‬جديتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬والتزامنا‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ (‬عن‭ ‬قطع‭ ‬الشجرة‭) ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‮»‬‭. ‬وعثرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الشجرة‭ ‬مقطوعة‭ ‬من‭ ‬جذعها‭ ‬بما‭ ‬يُرجّح‭ ‬أنه‭ ‬منشار‭ ‬كهربائي‭. ‬

وأفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬نايشونل‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أندرو‭ ‬بود‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الشجرة‭ ‬‮«‬بصحة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬إعادة‭ ‬زرعها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ممكنة‭. ‬

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