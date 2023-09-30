جريمتها صدمت مصر وحيّرت الملايين.. آكلة طفلها ((بريئة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬برّأت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬الزقازيق‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬الأم‭ ‬هناء‭ ‬حتروش‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬بقتل‭ ‬طفلها‭ ‬وأكل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬جثته‭ ‬بعد‭ ‬طهيه‭!‬

إلا‭ ‬أنها‭ ‬أمرت‭ ‬بإيداعها‭ ‬مستشفى‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والعصبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭. ‬وكان‭ ‬الأمن‭ ‬ألقى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هناء‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬حتروش،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬سنة؛‭ ‬عقب‭ ‬اتهامها‭ ‬بقتل‭ ‬ولدها‭ ‬سعد‭ ‬محمد‭ ‬سعد،‭ ‬ابن‭ ‬الـ5‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.. ‬ليتبين‭ ‬لاحقا‭ ‬من‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬قتلت‭ ‬الصغير‭ ‬وأكلت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬جثته‭ ‬بعد‭ ‬طبخها‭ ‬داخل‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كفر‭ ‬أبو‭ ‬شلبي‭..‬

وقد‭ ‬اعترفت‭ ‬هناء‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬معها‭ ‬بأنها‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬فعلتها‭ ‬هذه‭ ‬بسبب‭ ‬الخلافات‭ ‬المتكررة‭ ‬مع‭ ‬طليقها‭ ‬والد‭ ‬الصغير‭ ‬وأسرته‭.‬

كما‭ ‬أقرت‭ ‬حينها‭ ‬بأن‭ ‬أحد‭ ‬الشيوخ‭ ‬أكد‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لسحر،‭ ‬ويتوجب‭ ‬عليها‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيءٍ‭ ‬لفكّه‭ ‬والخلاص‭ ‬منه،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬ابنها‭ ‬لكي‭ ‬تتخلص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السحر‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ألهمها‭ ‬تفكيرها‭.. ‬لتوجه‭ ‬لها‭ ‬لاحقا‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد،‭ ‬وتحال‭ ‬مسجونة‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬كشفت‭ ‬حينها‭ ‬للعربية‭.‬نت‭ ‬‮«‬أن‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بجريمتها‭ ‬البشعة،‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬وعيها‭ ‬لحظتها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‮»‬‭.‬