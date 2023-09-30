جريمتها صدمت مصر وحيّرت الملايين.. آكلة طفلها ((بريئة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أسدل الستار على جريمة حيّرت الرأي العام في مصر، بعد أشهر من المحاكمات.
فقد برّأت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية الأم هناء حتروش التي اتهمت بقتل طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيه!
إلا أنها أمرت بإيداعها مستشفى للصحة النفسية والعصبية من أجل تلقي الرعاية اللازمة. وكان الأمن ألقى القبض على هناء محمد حسن حتروش، البالغة من العمر 37 سنة؛ عقب اتهامها بقتل ولدها سعد محمد سعد، ابن الـ5 سنوات، في أبريل الماضي.. ليتبين لاحقا من التحريات أن الأم قتلت الصغير وأكلت أجزاء من جثته بعد طبخها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي..
وقد اعترفت هناء خلال التحقيق معها بأنها أقدمت على فعلتها هذه بسبب الخلافات المتكررة مع طليقها والد الصغير وأسرته.
كما أقرت حينها بأن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر، ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكّه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت ابنها لكي تتخلص من هذا السحر وفق ما ألهمها تفكيرها.. لتوجه لها لاحقا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتحال مسجونة إلى المحاكمة الجنائية
وكانت مصادر أمنية كشفت حينها للعربية.نت «أن القاتلة التي اعترفت بجريمتها البشعة، أكدت أنها فقدت وعيها لحظتها، وأضافت أنها تعاني من عدة اضطرابات نفسية».
MENAFN30092023000055011008ID1107169799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.