اليوم.. في متحف البحرين الوطنيافتتاح معرض استعادي للفنان ((حسين السنّي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬لأعمال‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬السنّي،‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬عمل‭ ‬فنيّ‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬من‭ ‬لوحات‭ ‬ورسومات،‭ ‬ومدونات‭ ‬خاصّة‭ ‬بالفنان‭ ‬تعكس‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنيّة‭ ‬الحافلة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينيات‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998‭.‬‮

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الفنان‭ ‬التّشكيلي‭ ‬حسين‭ ‬قاسم‭ ‬السنّي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬1938،‭ ‬وأحد‭ ‬روّاد‭ ‬الحركة‭ ‬التشكيليّة‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬درس‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وبرزت‭ ‬موهبته‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬صقلها‭ ‬شقيقه‭ ‬الأكبر‭ ‬أحمد‭ ‬قاسم‭ ‬السني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدرّساً‭ ‬لمادة‭ ‬الرسم‭ ‬بنفس‭ ‬المدرسة،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخيلته‭ ‬الإبداعيّة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحاً‮

‬ليصبح‭ ‬بعدها‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬بعض‭ ‬لوحات‭ ‬الفنّانين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الانطباعية‭. ‬وللفنان‭ ‬حسين‭ ‬السنّي‭ ‬أسلوب‭ ‬متفرد‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬يمتاز‭ ‬بهدوء‭ ‬موضوعاته‭ ‬المنتقاة‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الشعبيّة‭ ‬والبحر‭ ‬والحروف‭ ‬العربية‭ ‬والتجريد‭.‬