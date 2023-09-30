اليوم.. في متحف البحرين الوطنيافتتاح معرض استعادي للفنان ((حسين السنّي))

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- Akhbar Al Khaleej) تفتتح هيئة البحرين للثقافة والآثار معرضاً استعادياً للفنان الراحل حسين السنّي وذلك اليوم الأحد، الموافق 1 أكتوبر 2023، في الساعة 7 مساءً بمتحف البحرين الوطني.
ويعدّ هذا المعرض، الذي يستمر حتى 30 ديسمبر القادم، الأكثر شمولاً لأعمال الفنان حسين السنّي، بمجموعة متنوعة من حوالي 100 عمل فنيّ لم تعرض من قبل، من لوحات ورسومات، ومدونات خاصّة بالفنان تعكس مسيرته الفنيّة الحافلة بدءًا من منتصف السبعينيات حتى وفاته في عام 1998.
الفنان التّشكيلي حسين قاسم السنّي هو من مواليد مدينة المنامة 1938، وأحد روّاد الحركة التشكيليّة البارزين في مملكة البحرين. درس في كلية الفنون الجميلة في بغداد وبرزت موهبته في الرسم وهو لا يزال في السادسة من عمره، وساهم في صقلها شقيقه الأكبر أحمد قاسم السني الذي كان مدرّساً لمادة الرسم بنفس المدرسة، وكان له دور في تعزيز مخيلته الإبداعيّة التي أصبحت أكثر انفتاحاً
ليصبح بعدها قادراً على محاكاة بعض لوحات الفنّانين الأوروبيين من المدرسة الانطباعية. وللفنان حسين السنّي أسلوب متفرد في الرسم يمتاز بهدوء موضوعاته المنتقاة من البيئة الشعبيّة والبحر والحروف العربية والتجريد.
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