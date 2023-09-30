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تابعَ مباراتي منتخبي اليد والسلةعيسى بن علي يشهد تألق ألعاب القوى في آسياد هانغتشو

9/30/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬حصاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البحرينية‭ ‬لخمس‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ (‬ذهبيتان،‭ ‬وفضية،‭ ‬وبرونزيتان‭) ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬سيدات،‭ ‬و400‭ ‬متر‭ ‬رجال،‭ ‬و10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬رجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬سيدات،‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬حافل‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬حصادها‭ ‬بالذهب‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬بالتتويج‭ ‬بذهبية‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭.‬

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬مؤازاً‭ ‬ومشجعاً‭ ‬لأبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬الألعاب،‭ ‬لتحتل‭ ‬المملكة‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للميداليات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضيتين‭ ‬وبرونزية‭.‬

وحضر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬المنافسات‭.‬

وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬المحاربين‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬سموه‭ ‬المباراة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

كما‭ ‬تواجد‭ ‬سموه‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬سموه‭ ‬المباراة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬بالبعثة‭.‬

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