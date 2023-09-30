تابعَ مباراتي منتخبي اليد والسلةعيسى بن علي يشهد تألق ألعاب القوى في آسياد هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس بعثة مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022، حصاد ألعاب القوى البحرينية لخمس ميداليات ملونة (ذهبيتان، وفضية، وبرونزيتان) يوم أمس في سباقات 400 متر سيدات، و400 متر رجال، و10 آلاف متر رجال، بالإضافة إلى 100 متر سيدات، في يوم حافل لألعاب القوى التي بدأت حصادها بالذهب يوم أمس الأول بالتتويج بذهبية 10 آلاف متر سيدات.
وتابع سموه المشاركة البحرينية في منافسات الفترة المسائية لألعاب القوى، مؤازاً ومشجعاً لأبطال البحرين في أم الألعاب، لتحتل المملكة صدارة الدول العربية في الترتيب العام للميداليات، بعد أن ارتفع رصيد المملكة إلى 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
وحضر الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وعدد من أعضاء الوفد الإداري المنافسات.
وحرص سموه على الوقوف خلف منتخب المحاربين في مباراتهم المهمة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، حيث تابع سموه المباراة بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سعادة الشيخ حياة بنت عبد العزيز آل خليفة وسعادة السيد علي محمد عيسى إسحاقي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري.
كما تواجد سموه كذلك في مباراة منتخب كرة السلة مع نظيره المنتخب التايلاندي، حيث تابع سموه المباراة بحضور أعضاء الوفد الإداري بالبعثة.
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