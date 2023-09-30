يواجه نظيره الكويتي على صدارة المجموعة اليوممنتخب اليد يتأهل لنصف النهائي من بوابة إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي في آسياد هانغتشو، بعد فوزه الكبير والمستحق على المنتخب الإيراني بنتيجة 29/20 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، ليضمن منتخبنا تواجده في نصف النهائي ويؤكد نواياه الكاملة في تحقيق الميدالية الذهبية بهذه النسخة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أحمر اليد بواقع 12/7 في شوط غلب عليه التوتر نظراً لأهمية المباراة.
ونظراً لانتصار الكويت على كوريا الجنوبية في اللقاء الأخير يوم أمس، فقد حسمت بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى بالدور الرئيسي بتأهل منتخبنا والمنتخب الكويتي، لتكون المواجهة الختامية للمجموعة اليوم الأحد والتي تجمع المتأهلين البحرين والكويت بهدف إنهاء الدور الرئيسي في الصدارة، وتقام المباراة في الساعة 6:00 مساءً (1:00 ظهراً بتوقيت البحرين)، فيما ضمن منتخبا اليابان وقطر تأهلهما عن المجموعة الثانية لنصف النهائي.
وبالعودة للمباراة فقد قدم «المحاربون» أفضل عروضه في الدورة حتى الآن في مباراة الأمس، حيث أظهر المنتخب تماسكاً وقوة دفاعية كبيرة ساهمت في الانتصار العريض بأريحية كبيرة، فعلى الرغم من البداية المتوترة التي شهدتها المواجهة، إلا أن الأحمر سرعان ما فرض أسلوبه وإيقاعه على المباراة مستفيداً من الدفاع القوي ومن خلفه الحارس الأمين محمد عبدالحسين (البرنس)، إضافة إلى تنويع الهجمات التي فككت الدفاعات الإيرانية وخصوصاً في النصف الثاني من الشوط الأول الذي بدأت معه السيطرة البحرينية على المباراة.
ومع بداية الشوط الثاني رفع منتخبنا الفارق تدريجياً وسط أداء مثالي، نجح من خلاله أحمر اليد في توسيع النتيجة لمصلحته وصولاً لفارق 10 أهداف، الأمر الذي سمح للجهاز الفني بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كريستيانسون إجراء مجموعة من التغيرات بإراحة اللاعبين الأساسيين وإشراك البدلاء فيما تبقى من المباراة، لتنتهي المباراة بحرينية خالصة وبفارق 9 أهداف، ويصعد منتخبنا إلى الدور نصف النهائي.
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