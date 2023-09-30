يواجه نظيره الكويتي على صدارة المجموعة اليوممنتخب اليد يتأهل لنصف النهائي من بوابة إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونظراً‭ ‬لانتصار‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬فقد‭ ‬حسمت‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬بتأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬لتكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الختامية‭ ‬للمجموعة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬المتأهلين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساءً‭ (‬1:00‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ضمن‭ ‬منتخبا‭ ‬اليابان‭ ‬وقطر‭ ‬تأهلهما‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭.‬

وبالعودة‭ ‬للمباراة‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬‮«‬المحاربون‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬تماسكاً‭ ‬وقوة‭ ‬دفاعية‭ ‬كبيرة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬العريض‭ ‬بأريحية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬المتوترة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المواجهة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحمر‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬وإيقاعه‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬الحارس‭ ‬الأمين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ (‬البرنس‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬فككت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬معه‭ ‬السيطرة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المباراة‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬رفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الفارق‭ ‬تدريجياً‭ ‬وسط‭ ‬أداء‭ ‬مثالي،‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬النتيجة‭ ‬لمصلحته‭ ‬وصولاً‭ ‬لفارق‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬إجراء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬بإراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬وإشراك‭ ‬البدلاء‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بحرينية‭ ‬خالصة‭ ‬وبفارق‭ ‬9‭ ‬أهداف،‭ ‬ويصعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬