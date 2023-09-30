البحرين في صدارة الدول العربية بآسياد هانغتشوأبطال ألعاب القوى يحصدون ذهبيتين وفضية وبرونزيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو
– الوفد الإعلامي:
تصوير- علي الحلواجي وأحمد الهدار
احتلت مملكة البحرين صدارة الدول العربية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر الجاري، عندما حقق أبطال ألعاب القوى يوم أمس ميداليتين ذهبيتين رفعتا رصيد المملكة إلى ثلاث ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، في ثاني أيام مسابقات ألعاب القوى، ليرتفع حصاد البحرين إلى 6 ميداليات ملونة (3ذهبيات وفضية وبرونزيتين) بعدما حققت البحرين ذهبية سباق 10 آلاف متر سيدات يوم أمس الأول الجمعة.
وعاشت البعثة البحرينية يوم أمس فرحة كبيرة باعتلاء صدارة الدول العربية، إضافة إلى الانتصار المهم الذي حققه منتخب اليد على منتخب إيران بنتيجة 29/20، والذي حجز من خلاله بطاقة العبور للدور نصف النهائي رسمياً، فيما سجل منتخب كرة السلة انتصاره الأول في الدورة، والذي جاء على حساب منتخب تايلاند بنتيجة 76/62، ليكون يوم أمس السبت يوماً مميزاً للبعثة البحرينية في هانغتشو بالنتائج الإيجابية المسجلة.
أولكيمي ذهبية وسلوى فضية
أحرزت العداءة أولكيمي اديكويا ذهبية سباق 400 متر سيدات بعد أن نجحت في قطع السباق بزمن قدره 50.66 ثانية، لتحرز المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت العداءة سلوى عيد في المركز الثاني بعد أن أنهت السابق في زمن قدره 50.92 لتحرز الميدالية الفضية وتبسط البحرين سيطرتها المطلقة على السباق.
بيرهانو بيلاو ذهبية 10 آلاف
حقق العداء بيرهانو بيلاو المركز الأول والميدالية الذهبية الثالثة للبحرين في آسياد هانغتشو، وذلك بعد أن أنهى سباق 10 آلاف متر في زمن قدره 28.13.62 دقيقة، رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق من العدائين الهندي والياباني اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
عباس وهاجر يحصدان البرونزية
حصدت العداءة هاجر الخالدي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سيدات، بعد أن احتلت المركز الثالث بقطع السباق في زمن قدره 11.35 ثانية، وفي منافسات 400 متر رجال حطم العداء عباس يوسف رقمه الشخصي ونجح في احتلال المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية الثانية للبحرين يوم أمس، بعد أن أنهى السابق في زمن قدره 45.65.
منافسات اليوم
تشهد منافسات اليوم الثالث من أم الألعاب مجموعة من السباقات النهائية المرتقبة في سباقات المنافسات الطويلة، حيث يخوض العداء جون كيبت نهائي 3000 متر موانع في الساعة 7:15 مساءً (2:15 ظهراً بتوقيت البحرين)، فيما تخوض العداءتان وينفرد يافي ومارتا يوتا نهائي 1500 متر سيدات في الساعة 8:20 مساءً (3:20 عصراً بتوقيت البحرين)، ويخوض زهير عواد نهائي 1500 متر رجال في الساعة 8:30 مساءً (3:30 عصراً بتوقيت البحرين)، بينما يشارك عبدالرحمن محمود في نهائي رمي الجلة للرجال.
وتخوض كل من سلوى عيد واديديونغ سباق التصفية في منافسات 200 متر سيدات خلال الفترة الصباحية، وكذلك سعيد الخالدي الذي يشارك في سباق التصفية لمسابقة 200 متر رجال.
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