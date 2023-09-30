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البحرين في صدارة الدول العربية بآسياد هانغتشوأبطال ألعاب القوى يحصدون ذهبيتين وفضية وبرونزيتين

9/30/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو‭ ‬ ‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭- ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار


احتلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬أبطال‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬رفعتا‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬مسابقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬ليرتفع‭ ‬حصاد‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ (‬3ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزيتين‭) ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الجمعة‭.‬

وعاشت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭ ‬باعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭/‬20،‭ ‬والذي‭ ‬حجز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رسمياً،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬62،‭ ‬ليكون‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬يوماً‭ ‬مميزاً‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المسجلة‭.‬


أولكيمي‭ ‬ذهبية‭ ‬وسلوى‭ ‬فضية‮

أحرزت‭ ‬العداءة‭ ‬أولكيمي‭ ‬اديكويا‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬50‭.‬66‭ ‬ثانية،‭ ‬لتحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬العداءة‭ ‬سلوى‭ ‬عيد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬50.92‭ ‬لتحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬وتبسط‭ ‬البحرين‭ ‬سيطرتها‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬السباق‭.‬


‬بيرهانو‭ ‬بيلاو‭ ‬ذهبية‭ ‬10‭ ‬آلاف

حقق‭ ‬العداء‭ ‬بيرهانو‭ ‬بيلاو‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الثالثة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬28‭.‬13‭.‬62‭ ‬دقيقة،‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬العدائين‭ ‬الهندي‭ ‬والياباني‭ ‬اللذين‭ ‬احتلا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬


عباس‭ ‬وهاجر‭ ‬يحصدان‭ ‬البرونزية

حصدت‭ ‬العداءة‭ ‬هاجر‭ ‬الخالدي‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬سيدات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بقطع‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬11‭.‬35‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬رجال‭ ‬حطم‭ ‬العداء‭ ‬عباس‭ ‬يوسف‭ ‬رقمه‭ ‬الشخصي‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتتويج‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬الثانية‭ ‬للبحرين‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬45‭.‬65‭.‬


‬منافسات‭ ‬اليوم‮

تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬النهائية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬المنافسات‭ ‬الطويلة،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬العداء‭ ‬جون‭ ‬كيبت‭ ‬نهائي‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساءً‭ (‬2:15‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬العداءتان‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬ومارتا‭ ‬يوتا‭ ‬نهائي‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬20‭ ‬مساءً‭ (‬3:20‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬ويخوض‭ ‬زهير‭ ‬عواد‭ ‬نهائي‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬رجال‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬مساءً‭ (‬3:30‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يشارك‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمود‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬رمي‭ ‬الجلة‭ ‬للرجال‭.‬

وتخوض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سلوى‭ ‬عيد‭ ‬واديديونغ‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬سعيد‭ ‬الخالدي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬لمسابقة‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬رجال‭.‬

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