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البحرين في صدارة الدول العربية بآسياد هانغتشو

9/30/2023 7:13:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صدارة‭ ‬الدور‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬أبطال‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬رفعتا‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬مسابقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬ليرتفع‭ ‬حصاد‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ (‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزيتين‭) ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الجمعة‭.‬

وعاشت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭ ‬باعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭-‬20،‭ ‬الذي‭ ‬حجز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رسميا،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭-‬62،‭ ‬ليكون‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬يوما‭ ‬مميزا‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المسجلة‭.‬

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