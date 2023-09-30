البحرين في صدارة الدول العربية بآسياد هانغتشو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعاشت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭ ‬باعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭-‬20،‭ ‬الذي‭ ‬حجز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رسميا،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭-‬62،‭ ‬ليكون‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬يوما‭ ‬مميزا‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المسجلة‭.‬