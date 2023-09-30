البحرين في صدارة الدول العربية بآسياد هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اعتلت مملكة البحرين صدارة الدور العربية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية حتى 8 أكتوبر الجاري، عندما حقق أبطال ألعاب القوى يوم أمس ميداليتين ذهبيتين رفعتا رصيد المملكة إلى ثلاث ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، في ثاني أيام مسابقات ألعاب القوى، ليرتفع حصاد البحرين إلى 6 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين) بعدما حققت البحرين ذهبية سباق 10 آلاف متر سيدات يوم أمس الأول الجمعة.
وعاشت البعثة البحرينية يوم أمس فرحة كبيرة باعتلاء صدارة الدول العربية، إضافة إلى الانتصار المهم الذي حققه منتخب اليد على منتخب إيران بنتيجة 29-20، الذي حجز من خلاله بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي رسميا، فيما سجل منتخب كرة السلة انتصاره الأول في الدورة، الذي جاء على حساب منتخب تايلاند بنتيجة 76-62، ليكون يوم أمس السبت يوما مميزا للبعثة البحرينية في هانغتشو بالنتائج الإيجابية المسجلة.
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