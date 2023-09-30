مصرع خليجي غرقا بعد سقوط مركبة في البحر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





لقي‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬مصرعه‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬مركبته‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬بساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬وسقطة‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وفاته‭ ‬غرقا،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭: ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬غرقاً‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬خليجية‭ (‬30‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الفاتح،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالموقع‭.‬