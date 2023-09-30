مصرع خليجي غرقا بعد سقوط مركبة في البحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
لقي شاب خليجي مصرعه إثر سقوط مركبته في البحر بمنطقة الجفير بساعة مبكرة من صباح أمس السبت.
كان شاب خليجي يقود سيارته بالقرب من البحر بمنطقة الجفير في الساعة الثالثة من صباح أمس وفجأة فقد السيطرة وسقطة سيارته في البحر، نتج عن ذلك وفاته غرقا، من جهة اخرى ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي إكس: وفاة شخص غرقاً من جنسية خليجية (30 عاماً)، جراء سقوط سيارته في البحر بمنطقة الفاتح، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع.
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