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مصرع خليجي غرقا بعد سقوط مركبة في البحر

9/30/2023 7:13:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


لقي‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬مصرعه‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬مركبته‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬بساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬وسقطة‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وفاته‭ ‬غرقا،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭: ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬غرقاً‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬خليجية‭ (‬30‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الفاتح،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالموقع‭.‬

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