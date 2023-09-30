نجاة آسيوي تدهورت سيارته بمدينة حمد

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- Akhbar Al Khaleej) تدهورت سيارة آسيوي ظهر أمس (السبت) إثر حادث مروري بمدينة حمد، حيث كان يقود سيارته في الساعة الثانية عشرة ظهرا في مدينة حمد واصطدمت به سيارة تقودها فتاة بحرينية افقدته السيطرة فتدهورت سيارته خارج المسار، ونتج عن الحادث تضرر السيارتين من دون وقوع اصابات.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة وقام افرادها بتسهيل سيار المركبات إلى حين وصول شرطة المرور حيث تم ازاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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