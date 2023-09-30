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طبقا لاتفاقية مونتريال.. تعويض 3 مسافرين بـ6 آلاف دينار بسبب إلغاء رحلتهم قبل إقلاعها بساعات

9/30/2023 7:13:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬الرابعة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لثلاثة‭ ‬مسافرين‭ ‬مبلغ‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الشركة‭ ‬رحلتهم‭ ‬وتأجيلها‭ ‬يوما‭ ‬واحدا،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مونتريال‭ ‬وضعت‭ ‬تعويضا‭ ‬4150‭ ‬وحدة،‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ2132‭ ‬دينارا‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬خليفة‭ ‬الشاجرة‭ ‬وكيل‭ ‬المستأنفين‭ ‬الثلاثة‭ ‬إنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بحجز‭ ‬تذاكر‭ ‬طيران‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬ذهابا‭ ‬وعودة،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بأن‭ ‬الرحلة‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬موعدها‭ ‬لليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬مرسل‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الطائرة‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬مما‭ ‬اضطرهم‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬نفقات‭ ‬الإقامة‭ ‬والتنقل‭ ‬والطعام‭ ‬يوما‭ ‬إضافيا‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص،‭ ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬الشركة‭ ‬تعويضهم‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬

رفع‭ ‬وكيل‭ ‬المدعين‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬مبلغ‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬والرسوم‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬مدّعٍ،‭ ‬فطعنوا‭ ‬بالاستئناف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭.‬

وطلب‭ ‬وكيل‭ ‬الشركة‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬مكتب‭ ‬السفريات‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬المدعين‭ ‬بواسطته‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأنه‭ ‬الملزم‭ ‬بتعويض‭ ‬المدعين،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة‭ ‬كان‭ ‬لظروف‭ ‬تشغيلية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬المدعين‭ ‬بذلك‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬الشاجرة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادتين‭ ‬19‭ ‬و22‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬توحيد‭ ‬بعض‭ ‬قواعد‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬28‭/‬5‭/‬1999‭ ‬والصادر‭ ‬بشأنها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2000‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬يرفعها‭ ‬الراكب‭ ‬على‭ ‬الناقل‭ ‬الجوي‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬أو‭ ‬البضائع‭ ‬بطريق‭ ‬الجو‭ ‬هي‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬يحسب‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬4150‭ ‬وحدة‭ ‬حقوق‭ ‬سحب‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬راكب‭ ‬وتحسب‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬بالعملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬وفقا‭ ‬لسعر‭ ‬التعادل‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الناقل‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلة‭ ‬الطيران‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬سفر‭ ‬المستأنفين‭ ‬عليها‭ ‬وتأجيل‭ ‬سفرهم‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬تالٍ‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تأخير‭ ‬سفرهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخطارهم‭ ‬بذلك،‭ ‬وترتب‭ ‬عليه‭ ‬ضرر‭ ‬بأن‭ ‬قاموا‭ ‬بسداد‭ ‬مبالغ‭ ‬نتيجة‭ ‬إقامتهم‭ ‬إقامة‭ ‬كاملة‭ ‬مدة‭ ‬يوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬الأدبية،‭ ‬ولم‭ ‬تثبت‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬المعقولة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتفادي‭ ‬الضرر،‭ ‬رغم‭ ‬إحالة‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬ذلك‭.‬

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