منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة السلطات الإيرانية في ذكرى ((الجمعة الدامية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واتهم‭ ‬ناشطون‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬باستخدام‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬لتفريق‭ ‬محتجين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زاهدان،‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭-‬بلوشستان،‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭. ‬ووفق‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬النرويج،‭ ‬قضى‭ ‬104‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ذاك‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬اصطلح‭ ‬على‭ ‬تسميته‭ ‬‮«‬الجمعة‭ ‬الدامية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬بأن‭ ‬الأحداث‭ ‬كانت‭ ‬بنتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬مسلّحين‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مقتل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬خلالها‭. ‬

وأشارت‭ ‬شخصيات‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوتر‭ ‬كان‭ ‬سببه‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬فتاة‭ ‬للاغتصاب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متجمّعين‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬بزاهدان‭. ‬

ووقعت‭ ‬أحداث‭ ‬زاهدان‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬إثر‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬أحداث‭ ‬زاهدان‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬بسبب‭ ‬أعمال‭ ‬القتل‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬لجموع‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬المضطهدة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬العدالة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭-‬بلوشستان‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لسكانها‭ ‬أن‭ ‬شكوا‭ ‬من‭ ‬التهميش‭ ‬والتمييز‭ ‬بحقهم،‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬إقالة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬إهمال‮»‬‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬ووفاة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يؤدون‭ ‬الصلاة،‭ ‬ومارة‭ ‬أبرياء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬‮«‬ضلوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬زاهدان‭. ‬

ومنذ‭ ‬أحداث‭ ‬‮«‬الجمعة‭ ‬الدامية‮»‬،‭ ‬تشهد‭ ‬زاهدان‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وأفاد‭ ‬ناشطون‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬أحداث‭ ‬2022،‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬قامت‭ ‬خلالها‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬نحو‭ ‬المحتجين‭. ‬وأفادت‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬الناشطين‭ ‬البلوش‮»‬‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬25‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وأظهرت‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يحاولون‭ ‬الاحتماء‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬طلقات‭ ‬نارية،‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬هادي‭ ‬قائمي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عرض‭ ‬مروع‭ ‬للعنف‭ ‬العشوائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬الدولة‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬السلمية‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬