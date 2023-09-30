استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬أبلغتها‭ ‬بوفاة‭ ‬شاب‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬البطن،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬شاب‭ ‬آخر‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬السفلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬جبريل‭ ‬رمانة‭ ‬قضى‭ ‬‮«‬متأثراً‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬البيرة‮»‬،‭ ‬المدينة‭ ‬التوأم‭ ‬لرام‭ ‬الله،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬فلسطيني‭ ‬ثان‭ ‬بجروح،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬الواقعة‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬نصبت‭ ‬كمينًا‭ ‬لمركبة‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنة‭ ‬‮«‬بساغوت‮»‬‭ ‬وأطلقت‭ ‬النار‭ ‬صوب‭ ‬شابين‭ ‬كانا‭ ‬يستقلانها،‭ ‬قبل‭ ‬اعتقالهما‭. ‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منعت‭ ‬طاقمها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬للشابين‭ ‬المصابين‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬‮«‬كتيبة‭ ‬جنين‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬استهدفت‭ ‬مستوطنة‭ ‬وحاجزا‭ ‬عسكريا‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬جنين‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬أصيب‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالرصاص‭ ‬المطاطي‭ ‬والاختناق‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تلت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وتصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬وسط‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المداهمات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬المستوطنين‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬موجة‭ ‬هجمات‭ ‬فلسطينية‭ ‬استهدفت‭ ‬إسرائيليين‭. ‬

وفي‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬قال‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ترفض‭ ‬نقل‭ ‬معتقل‭ ‬فلسطيني‭ ‬مضرب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاطر‭ ‬على‭ ‬حياته‭. ‬

واعتبر‭ ‬نادي‭ ‬الأسير،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتقال‭ ‬الأسير‭ ‬كايد‭ ‬الفسفوس‭ ‬إداريًا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬59‭ ‬يومًا‭ ‬على‭ ‬إضرابه‭ ‬هو‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬باغتياله‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬كافة‭ ‬المعطيات‭ ‬المحيطة‭ ‬بقضيته‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ودخوله‭ ‬مرحلة‭ ‬الخطر‭ ‬الشديد‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬نقل‭ ‬المعتقل‭ ‬الفسفوس‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ (‬مدني‭)‬،‭ ‬ونقلته‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تسمى‭ (‬عيادة‭ ‬سجن‭ ‬الرملة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬استئناف‭ ‬قدمه‭ ‬محاميه‭ ‬ضد‭ ‬استمرار‭ ‬اعتقاله‭ ‬إداريا‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬فإن‭ ‬الفسفوس‭ (‬34‭ ‬عامًا‭) ‬من‭ ‬الخليل،‭ ‬أعادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬إداريًا،‭ ‬وهو‭ ‬أسير‭ ‬سابق‭ ‬أمضى‭ ‬نحو‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجون‭. ‬

وكان‭ ‬الفسفوس‭ ‬قد‭ ‬شرع‭ ‬بإضرابه‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬المنصرم،‭ ‬وكان‭ ‬محتجزًا‭ ‬في‭ ‬سجن‭ (‬النقب‭) ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬جرى‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬زنازين‭ (‬عسقلان‭)‬،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ (‬عيادة‭ ‬سجن‭ ‬الرملة‭). ‬

وقد‭ ‬عم‭ ‬الإضراب‭ ‬الشامل،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬محافظة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة،‭ ‬حدادا‭ ‬على

استشهاد‭ ‬فلسطيني‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬الطويل‭ ‬بمدينة‭ ‬البيرة‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‮

‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس،‭ ‬شمل‭ ‬الإضراب‭ ‬كافة‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬التجارية‭ ‬والقطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬فتح‮»‬‭ ‬إقليم‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬

الشامل‭ ‬والنفير‭ ‬العام،‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬محمد‭ ‬جبريل‭ ‬رمانة‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬فلسطيني‭ ‬بأداء‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية،‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقدسيين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬أدوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬عند‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وفي‭ ‬سوق‭ ‬القطانين،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭ ‬اليهودي‮»‬‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬أجبرت‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الواد‭ ‬وسوق‭ ‬القطانين‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬محالهم‭ ‬التجارية،‭ ‬لتسهيل‭ ‬اقتحام‭ ‬المستوطنين‮»‬‭.‬