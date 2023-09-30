الجيش اليمني يتهم الحوثيين بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات تعز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬محور‭ ‬تعز‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬جددت‭ ‬من‭ ‬تصعيدها‭ ‬العسكري‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جبهات‭ ‬المحافظة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مواجهات‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬ومليشيا‭ ‬الحوثي،‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة،‭ ‬في‭ ‬جبهتي‭ ‬الأقرض‭ ‬جنوب‭ ‬المحافظة،‭ ‬ومنطقة‭ ‬كمب‭ ‬الروس‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬تعز،‭ ‬اثر‭ ‬إحباط‭ ‬الجيش‭ ‬محاولتي‭ ‬تسلل‭ ‬للجماعة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭ ‬في‭ ‬جبهات‭ ‬غرب‭ ‬تعز‭ ‬بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬مليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬أعمالها‭ ‬العدائية‭ ‬واستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬الجيش‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬والمتوسطة‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الجيش‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬‮«‬تحديا‭ ‬سافرا‭ ‬لجهود‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأطراف‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والأممية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالعالم‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬قال‭ ‬أربعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬بشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬اليمنية،‭ ‬تحدثوا‭ ‬لرويترز‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ستعلق‭ ‬الرحلة‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬ووجهتها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬إدارة‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬أموالها‭ ‬في‭ ‬بنوك‭ ‬صنعاء‭. ‬

وأضاف‭ ‬مسؤولو‭ ‬الشركة،‭ ‬وهي‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬أنها‭ ‬ستوقف‭ ‬ست‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أموال‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬اقترحت‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬حكومة‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬بينما‭ ‬تذهب‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية،‭ ‬وهي‭ ‬30‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭. ‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الحوثيين‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لذا‭ ‬قررت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭. ‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬أموالها‭ ‬في‭ ‬بنوك‭ ‬صنعاء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬داعية‭ ‬سلطات‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬على‭ ‬أصولها‭. ‬

واستأنفت‭ ‬الشركة‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬

وأطاح‭ ‬الحوثيون‭ ‬المتحالفون‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بالحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬ويسيطرون‭ ‬فعليا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬صنعاء‭. ‬