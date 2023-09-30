Sunday, 01 October 2023 03:12 GMT

الوزير فخرو يلتقي وزير السياحة السعودي

9/30/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عقيل‭ ‬الخطيب‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسياحة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬الرياض‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬ 28‭ ‬سبتمبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأخضر‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬مع‭ ‬الخطيب‭ ‬تفعيل‭ ‬جوانب‭ ‬ومتابعة‭ ‬مخرجات‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكتين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واحدة،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬زخم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬لدى‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مخرجاتها‭ ‬تعكس‭ ‬ثمار‭ ‬الجهود‭ ‬السياحية‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬ودعمها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬




.. و يبحث تعزيز العمل السياحي المشترك
مع الأمين العام لـ«السياحة العالمية»

عقد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسياحة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬الرياض‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬ 28‭ ‬سبتمبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأخضر‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬القادة‭ ‬والخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬


‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولت‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬باعتباره‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للمبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬السياحية،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ريادتها‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬العالمية‭.‬

وبحث‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وضرورة‭ ‬بناء‭ ‬أساس‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬واستدامة‭ ‬لنمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وزيادة‭ ‬دور‭ ‬العوائد‭ ‬الإيجابية‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬والتعريف‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬سياحية‭ ‬وتراثية‭ ‬وثقافية‭ ‬وعائلية‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للسياح‭.‬


‬وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬لبعض‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بالمكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومكتبها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وإطلاق‭ ‬برامج‭ ‬وخدمات‭ ‬سياحية‭ ‬مبتكرة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستمر‭.‬


‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالسياحة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬والتزامها‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لانتعاش‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬السياحي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭.‬



MENAFN30092023000055011008ID1107169787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث