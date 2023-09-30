الوزير فخرو يلتقي وزير السياحة السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬مع‭ ‬الخطيب‭ ‬تفعيل‭ ‬جوانب‭ ‬ومتابعة‭ ‬مخرجات‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكتين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واحدة،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬زخم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬لدى‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مخرجاتها‭ ‬تعكس‭ ‬ثمار‭ ‬الجهود‭ ‬السياحية‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬ودعمها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬











.. و يبحث تعزيز العمل السياحي المشترك

مع الأمين العام لـ«السياحة العالمية»

عقد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسياحة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عاصمتها‭ ‬الرياض‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬ – 28‭ ‬سبتمبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأخضر‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬القادة‭ ‬والخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

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‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولت‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬باعتباره‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للمبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬السياحية،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ريادتها‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬العالمية‭.‬

وبحث‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وضرورة‭ ‬بناء‭ ‬أساس‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬واستدامة‭ ‬لنمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وزيادة‭ ‬دور‭ ‬العوائد‭ ‬الإيجابية‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬والتعريف‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬سياحية‭ ‬وتراثية‭ ‬وثقافية‭ ‬وعائلية‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للسياح‭.‬

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‬وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬لبعض‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بالمكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومكتبها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وإطلاق‭ ‬برامج‭ ‬وخدمات‭ ‬سياحية‭ ‬مبتكرة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستمر‭.‬

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‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالسياحة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬والتزامها‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لانتعاش‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬السياحي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭.‬







