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انخفاض أسعار الذهب إلى 19 دينارا و800 فلس للجرام في الأسواق المحلية

9/30/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬انخفاضه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية؛‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬الى‭ ‬19‭ ‬دينارا‭ ‬و800‭ ‬فلس،‭ ‬وجرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬و750‭ ‬فلسا،‭ ‬والجرام‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬الى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و450‭ ‬فلسا،‭ ‬والاونصة‭ ‬الى‭ ‬1848‭ ‬دولارا‭. ‬ويقول‭ ‬صائغ‭ ‬الذهب‭ ‬حسين‭ ‬علي‭: ‬انتعشت‭ ‬اسواق‭ ‬بيع‭ ‬الذهب‭ ‬مع‭ ‬نزول‭ ‬الرواتب‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬بنسبة‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬تقريبا‭ ‬بسبب‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬والسفر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المصاريف‭ ‬المنزلية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬اخر‭ ‬انخفاض‭ ‬للذهب‭ ‬كان‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي،‭ ‬متوقعا‭ ‬انخفاضا‭ ‬اكثر‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬القادمة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الامريكي‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬ارتفع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬7 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭.‬

وانخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬لندن‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬وزيادة‭ ‬عوائد‭ ‬السندات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وازدادت‭ ‬الآمال‭ ‬بأن‭ ‬يبقى‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬مرتفعًا‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬الأمريكية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬الروبية‭ ‬الهندية‭ ‬فإن‭ ‬الذهب‭ ‬المحلي‭ ‬اتبع‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬عقود‭ ‬ MCX ‭ ‬نشاطًا‭ ‬وهبط‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬57‭.‬500‭ ‬روبية‭ ‬لكل‭ ‬عشرة‭ ‬جرامات،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2023‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحريك‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬بواسطة‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬الحقيقية‭. ‬وكاستثمار‭ ‬طويل‭ ‬الأجل،‭ ‬يظهر‭ ‬الذهب‭ ‬إيجابية،‭ ‬ولكن‭ ‬للمدى‭ ‬القصير‭ ‬جدًا‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يدفع‭ ‬أي‭ ‬عائد‭. ‬ويجذب‭ ‬المستثمرون‭ ‬قصيرو‭ ‬الأجل‭ ‬بزيادة‭ ‬الدخل‭ ‬الحقيقي‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سندات‭ ‬الحكومة‭ ‬والعملات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الذهب‭ ‬أقل‭ ‬جاذبية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النسبية‭. ‬وتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأعلى‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬رفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬العائد‭ ‬الحقيقي‭ ‬على‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ارتفع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬كان‭ ‬ثابتًا‭ ‬تقريبًا‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الأولين‭ ‬ولكنه‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬بسرعة،‭ ‬أما‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار،‭ ‬الذي‭ ‬يقيس‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فارتفع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭.‬

وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬للذهب‭ ‬والدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬علاقة‭ ‬عكسية؛‭ ‬فعندما‭ ‬يقوى‭ ‬الدولار‭ ‬ينخفض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬بالدولار‭ ‬عادة،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح،‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬العكسية‭ ‬يعود‭ ‬سببها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬يُسعر‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬فعندما‭ ‬يرتفع‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬القيمة،‭ ‬يلزم‭ ‬أقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬لشراء‭ ‬نفس‭ ‬كمية‭ ‬الذهب،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الذهب‭ ‬شهد‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬13 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الخمسة‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى،‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬استقر‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬ضيق،‭ ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الدعم‭ ‬القوية‭ ‬عند‭ ‬1880‭ ‬دولارًا‭ ‬للأونصة‭.‬

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