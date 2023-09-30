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حسن عبدالحسين يفوز بجائزة شهر أغسطس ضمن سحوبات ((ادخار الوطني))

9/30/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬فوز‭ ‬حسن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬حسن‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ادخار‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬حاز‭ ‬الفائز‭ ‬المحظوظ‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬المؤهلين‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بنسخته‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬ليمنح‭ ‬بذلك‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لربح‭ ‬الجوائز‭ ‬والمكافآت‭ ‬القيمة‭. ‬وهو‭ ‬يُتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬دخول‭ ‬واحدة‭ ‬للسحب‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يتم‭ ‬ادّخارها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المؤهلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬ SaveWave ‮»‬‭ ‬والتوفير‭ ‬السريع‭ ‬وحساب‭ ‬المميز،‭ ‬وذلك‭ ‬بجوائز‭ ‬تتراوح‭ ‬قيمتها‭ ‬من‭ ‬100000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وحتى‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬جائزة‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المرتقبة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ادخار‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬2 ‭,‬ 000 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وسيحظى‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬1 ‭,‬ 000 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

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