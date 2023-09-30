حسن عبدالحسين يفوز بجائزة شهر أغسطس ضمن سحوبات ((ادخار الوطني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) فوز حسن عبدالحسين حسن ضمن سحوبات برنامج «ادخار الوطني» لشهر أغسطس 2023، حيث حاز الفائز المحظوظ مبلغا قدره 100
, 000 دولار أمريكي.
ويُشار إلى أن البنك قد قام بتوسعة نطاق المؤهلين للفوز في البرنامج بنسخته لهذا العام، ليمنح بذلك مزيداً من الفرص لربح الجوائز والمكافآت القيمة. وهو يُتيح للعملاء فرصة دخول واحدة للسحب مقابل كل 50 دينارا بحرينيا يتم ادّخارها في أي من حسابات بنك البحرين الوطني المؤهلة، بما في ذلك حسابات « SaveWave » والتوفير السريع وحساب المميز، وذلك بجوائز تتراوح قيمتها من 100000 دولار أمريكي وحتى مليون دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن بنك البحرين الوطني قد أعلن جائزة شهر ديسمبر المرتقبة والأخيرة من جوائز برنامج «ادخار الوطني» لعام 2023، حيث سيتم السحب على فائزين محظوظين من عملاء بنك البحرين الوطني المشاركين في هذا البرنامج، كما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 2 , 000 , 000 دولار أمريكي وسيحظى كل فائز على مبلغ 1 , 000 , 000 دولار أمريكي.
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