مناقصة لبيع مركبات ((يارد الدراز)) ونقلها إلى الموقع المخصص لها في سكراب السيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ذكر‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مناقصة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لبيع‭ ‬السيارات‭ ‬السكراب‭ ‬المزالة‭ ‬في‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ ‬وعددها‭ ‬80‭ ‬سيارة‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬لإزالة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ (‬سكراب‭ ‬الدراز‭) ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬حرصا‭ ‬من‭ ‬المتابعة‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬البلدية‭ ‬وسيرورة‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬وبعد‭ ‬توجيهات‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬م‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬بشأن‭ ‬إزالة‭ ‬وتنظيف‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ (‬السكراب‭) ‬وتبعات‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المناقصة‭ ‬بغية‭ ‬تنظيف‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تؤرق‭ ‬أهالي‭ ‬البيوت‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬اليارد‭ ‬مبينا‭ ‬شروط‭ ‬المناقصة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المستثمر‭ ‬بمعاينة‭ ‬السيارات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬اليارد‭ ‬التابع‭ ‬للبلدية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الدراز‭ ‬وتسعير‭ ‬كل‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬كما‭ ‬يلزم‭ ‬المستثمر‭ ‬بإزالة‭ ‬جميع‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬الواردة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬وثمّن‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الساعية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمملكة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تداول‭ ‬ناشطون‭ ‬مساحة‭ ‬سكراب‭ ‬الدراز‭ (‬اليارد‭) ‬المصّغر‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬أبو‭ ‬صبح‭ ‬والبيوت‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الدراز‭ ‬عبر‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬ويشتمل‭ ‬اليارد‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬السيارات‭ ‬وأجزائها‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬عمرها‭ ‬الافتراضي‭ ‬نتيجة‭ ‬الحوادث‭ ‬أو‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وبات‭ ‬تصلحيها‭ ‬غير‭ ‬مجد‭.‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بنقله‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لسكراب‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بسيارات‭ (‬الخردة‭) ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬غير‭ ‬حضارية‭.‬