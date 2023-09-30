Sunday, 01 October 2023 03:12 GMT

مناقصة لبيع مركبات ((يارد الدراز)) ونقلها إلى الموقع المخصص لها في سكراب السيارات

9/30/2023 7:13:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

ذكر‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مناقصة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لبيع‭ ‬السيارات‭ ‬السكراب‭ ‬المزالة‭ ‬في‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ ‬وعددها‭ ‬80‭ ‬سيارة‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬لإزالة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ (‬سكراب‭ ‬الدراز‭) ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬حرصا‭ ‬من‭ ‬المتابعة‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬البلدية‭ ‬وسيرورة‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬وبعد‭ ‬توجيهات‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬م‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬بشأن‭ ‬إزالة‭ ‬وتنظيف‭ ‬يارد‭ ‬الدراز‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ (‬السكراب‭) ‬وتبعات‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المناقصة‭ ‬بغية‭ ‬تنظيف‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تؤرق‭ ‬أهالي‭ ‬البيوت‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬اليارد‭ ‬مبينا‭ ‬شروط‭ ‬المناقصة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المستثمر‭ ‬بمعاينة‭ ‬السيارات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬اليارد‭ ‬التابع‭ ‬للبلدية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الدراز‭ ‬وتسعير‭ ‬كل‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬كما‭ ‬يلزم‭ ‬المستثمر‭ ‬بإزالة‭ ‬جميع‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬الواردة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬وثمّن‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الساعية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمملكة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تداول‭ ‬ناشطون‭ ‬مساحة‭ ‬سكراب‭ ‬الدراز‭ (‬اليارد‭) ‬المصّغر‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬أبو‭ ‬صبح‭ ‬والبيوت‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الدراز‭ ‬عبر‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬ويشتمل‭ ‬اليارد‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬السيارات‭ ‬وأجزائها‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬عمرها‭ ‬الافتراضي‭ ‬نتيجة‭ ‬الحوادث‭ ‬أو‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وبات‭ ‬تصلحيها‭ ‬غير‭ ‬مجد‭.‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بنقله‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لسكراب‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بسيارات‭ (‬الخردة‭) ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬غير‭ ‬حضارية‭.‬

MENAFN30092023000055011008ID1107169784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث