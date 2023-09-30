مناقصة لبيع مركبات ((يارد الدراز)) ونقلها إلى الموقع المخصص لها في سكراب السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكر ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية باسم أبو إدريس أن ثمة مناقصة في مجلس المناقصات والمزايدات لبيع السيارات السكراب المزالة في يارد الدراز وعددها 80 سيارة تعرض على المستثمرين لإزالة السيارات من يارد الدراز (سكراب الدراز) الحالي.
وقال حرصا من المتابعة على المواضيع البلدية وسيرورة العمل بها وبعد توجيهات مدير عام البلدية الشمالية م لمياء الفضالة بشأن إزالة وتنظيف يارد الدراز من السيارات (السكراب) وتبعات المخلفات في محيطها تم تقديم المناقصة بغية تنظيف المنطقة التي باتت تؤرق أهالي البيوت القريبة من اليارد مبينا شروط المناقصة أن يقوم المستثمر بمعاينة السيارات الموجودة في اليارد التابع للبلدية بمنطقة الدراز وتسعير كل سيارة على حدة كما يلزم المستثمر بإزالة جميع السيارات من الموقع على حسابه الخاص والالتزام بالتعليمات الواردة لهذا الغرض.وثمّن أبو إدريس حرص ومتابعة مدير عام بلدية الشمالية على الجهود الساعية للنهوض بالتنمية الحضرية وبما يعود بالخير والنفع على المواطنين والمقيمين بالمملكة.
وسبق أن تداول ناشطون مساحة سكراب الدراز (اليارد) المصّغر القريب من ساحل أبو صبح والبيوت الحديثة في قرية الدراز عبر السوشيال ميديا ويشتمل اليارد على مختلف السيارات وأجزائها الآلية التي انتهى عمرها الافتراضي نتيجة الحوادث أو خرجت من الخدمة وبات تصلحيها غير مجد.حيث طالبوا بنقله من موقعه الحالي إلى المساحة المخصصة لسكراب السيارات أو ما يعرف بسيارات (الخردة) وأكدوا أن وجود هذه السيارات في المنطقة يعكس صورة غير حضارية.
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