((التربية)) تشارك في اجتماع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي بفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة سماح محمد العجاوي الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم المنسق الوطني للدراسات الدولية في اجتماع الجمعية العمومية الرابع والستين للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (
IEA ) الذي استضافته وزارة التعليم الفرنسية بمدينة فرساي.وقد اشتمل الاجتماع على عدة لقاءات وجلسات تعاونية لمناقشة المستجدات في الدراسات الدولية التي تشارك فيها مملكة البحرين كدراسة الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (
TIMSS ) والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة (
PIRLS ).
كما شمل الاجتماع مراجعة مشاريع ودراسات الجمعية وإمكانية الاستفادة من البحوث والدراسات والجوائز التي تقدمها في مجال التربية والتعليم في العالم.
وقد شارك في الاجتماع ما يزيد على 100 مشارك يمثلون 54 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية كاليونسكو وبعض المتحدثين من جامعات دولية مثل جامعة إنديانا وبوسطن كوليدج بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة جوتنبرغ بالسويد.
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