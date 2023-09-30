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الهلال الأحمر البحريني تشارك في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية

9/30/2023 7:13:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السعودي‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسعافية‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬هيئة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬نحو‭ ‬190‭ ‬جمعية‭ ‬وطنية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ومنظمات‭ ‬وجمعيات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬مشتغلة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني‭.‬

وقد‭ ‬مثَّل‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتـور‭ ‬فـوزي‭ ‬عبـد‭ ‬الله‭ ‬أميـن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وفتحية‭ ‬التوبلاني‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬أيمن‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للجمعية‭.‬

وساهم‭ ‬وفد‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬جلسات‭ ‬النقاش‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬خاص‭ ‬بالإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وتناولوا‭ ‬موضوعات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬توقف‭ ‬القلب‭ ‬والتنفس‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المستشفى،‭ ‬ودور‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬العصبية‭ ‬أثناء‭ ‬الإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬الرئوي،‭ ‬والتخطيط‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسعافية‭.‬

وفي‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭ ‬‮»‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسعافية‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‮«‬،‭ ‬قدمت‭ ‬السيدة‭ ‬فتحية‭ ‬التوبلاني‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬تدريب‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المكفوفين،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬تجربتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬للمكفوفين‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬التوبلاني‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تمحورت‭ ‬حولها‭ ‬الورشة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولويات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والأولويات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وخدمات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬للجمعيات‭ ‬الوطنية‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬العلمية‭ ‬والمراجع‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الإسعافية‭ ‬والصحية،‭ ‬وكيفية‭ ‬وصول‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬البعيدة‭ ‬والفئات‭ ‬المستهدفة‭.‬

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