الهلال الأحمر البحريني تشارك في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية الذي عقدته هيئة الهلال الأحمر السعودي في مدينة الرياض، وذلك إلى جوار نحو 190 جمعية وطنية حول العالم ومنظمات وجمعيات محلية ودولية مشتغلة في العمل الإغاثي والإنساني.
وقد مثَّل جمعية الهلال الأحمر البحريني في هذا الحدث كل من الدكتـور فـوزي عبـد الله أميـن عضو مجلس الإدارة، وفتحية التوبلاني رئيس فريق إدارة الكوارث ونائب رئيس لجنة الإسعافات الأولية، والسيد أحمد أيمن من الجهاز الإداري للجمعية.
وساهم وفد الجمعية في إثراء جلسات النقاش التي أقيمت خلال معرض خاص بالإسعافات الأولية تم تنظيمه على هامش المؤتمر، وجمع نخبة من المتحدثين البارزين في مجال الإسعافات الأولية على مستوى العالم، وتناولوا موضوعات من قبيل توقف القلب والتنفس في مرحلة ما قبل المستشفى، ودور التقنيات الحديثة في الحماية العصبية أثناء الإنعاش القلبي الرئوي، والتخطيط لمواجهة الكوارث في الخدمات الإسعافية.
وفي ورشة عمل بعنوان »الإسعافات الأولية والخدمات الإسعافية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر«، قدمت السيدة فتحية التوبلاني عرضاً حول كيفية تقديم تدريب الإسعافات الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين، كما تناولت تجربتها الناجحة في تطوير برامج تدريبية مبتكرة ومخصصة لهذه الفئة، وأفضل الممارسات في تقديم الإسعافات الأولية للمكفوفين.
كما شاركت التوبلاني في المواضيع المتنوعة التي تمحورت حولها الورشة، بما في ذلك أولويات الإسعافات الأولية والأولويات الصحية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وخدمات الإسعافات الأولية للجمعيات الوطنية وآلية العمل في الأزمات والكوارث، وآخر المستجدات العلمية والمراجع المعتمدة في المجالات الإسعافية والصحية، وكيفية وصول الخدمات الصحية إلى المناطق البعيدة والفئات المستهدفة.
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