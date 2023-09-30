محافظ وأهالي المحرق: تضحيات شهداء الوطن محل اعتزاز شعب البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) المحافظ يبارك توقيع اتفاقية بناء مركز شريفة كانو للفنون بالمحافظة
رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة خالص العزاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي، وإلى شعب البحرين المخلص وإلى عائلات الشهداء الأبطال خالص العزاء في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعبد العزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، الذي أكد من خلاله الأهالي أن التضحيات التي يقدمها أفراد وضباط قوة دفاع البحرين محل تقدير واعتزاز لشعب مملكة البحرين، مؤكدين أن شهداء البحرين ودماءهم ستبقى مخلدة عبر التاريخ، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر، والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
ومن جانب آخر، بارك المحافظ توقيع وزير الأشغال ووزيرة شؤون الشباب وشركة يوسف بن أحمد كانو اتفاقية التعاون المشترك لبناء مركز شريفة كانو للفنون بمحافظة المحرق، مشيداً بدعم عائلة كانو الكرام للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً أن هذه المبادرة الرائدة ستعزز المواهب الشبابية وتساهم في الارتقاء بهم في مجال الفنون والإبداع، وأن محافظة المحرق ستقدم الدعم الكامل لهذه المبادرة، وأن هذا الاختيار يأتي بناء على مكانة الإرث العريق لرواد الفن والثقافة عبر التاريخ الذي تعتز وتفتخر به محافظة المحرق.
ومن جهة أخرى، أكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب المحافظ، أن المحافظة انطلاقاً من دورها الأمني والخدمي في مختلف المجالات، تحرص على متابعة كل الملاحظات والمقترحات الواردة من الأهالي والمقيمين عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات وتعمل على الرد على جميع الملاحظات والمقترحات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وخلال المجلس، أوضح عبد العزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، أن لجنة متابعة البيوت المهجورة والقديمة والآيلة للسقوط في مختلف دوائر محافظة المحرق قد باشرت عملها، منوها إلى أنه تم رصد عدد من المنازل المهجورة والآيلة للسقوط لبدء الإجراءات الأولية، شاكراً جميع الجهات المتعاونة، مؤكداً أن محافظة المحرق مقبلة على عدد من المشاريع التنموية، مستعرضاً عددا من المقترحات التي يعمل مجلس المحرق البلدي على تقديمها.
وفي الجانب الأمني، أكد الرائد علي الكوهجي، من مديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تقوم بعمليات رصد مكثفة لجميع الحافلات ووسائل نقل الطلبة، داعياً الأهالي إلى عدم التعاقد مع سواق حافلات غير مرخصة لنقل الطلبة، حفاظاً على سلامة الجميع.
وفي مداخلات الأهالي، طالب رواد المجلس بأهمية تسريع وتيرة العمل في مشاريع مواقف السيارات القريبة من الأحياء والمجمعات السكنية، مقترحين إعفاء قاطني المناطق السكنية من رسوم عدادات مواقف السيارات الموجودة في مناطقهم.
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