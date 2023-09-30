محافظ وأهالي المحرق: تضحيات شهداء الوطن محل اعتزاز شعب البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬المخلص‭ ‬وإلى‭ ‬عائلات‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬أن‭ ‬التضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أفراد‭ ‬وضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬البحرين‭ ‬ودماءهم‭ ‬ستبقى‭ ‬مخلدة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء،‭ ‬والصديقين،‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر،‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬بارك‭ ‬المحافظ‭ ‬توقيع‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬ووزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬الكرام‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬ستعزز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬والإبداع،‭ ‬وأن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ستقدم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬الإرث‭ ‬العريق‭ ‬لرواد‭ ‬الفن‭ ‬والثقافة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تعتز‭ ‬وتفتخر‭ ‬به‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬المتاحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أرقى‭ ‬الخدمات‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭.‬

وخلال‭ ‬المجلس،‭ ‬أوضح‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬والقديمة‭ ‬والآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دوائر‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬عملها،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬والآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬لبدء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأولية،‭ ‬شاكراً‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬تقديمها‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني،‭ ‬أكد‭ ‬الرائد‭ ‬علي‭ ‬الكوهجي،‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬رصد‭ ‬مكثفة‭ ‬لجميع‭ ‬الحافلات‭ ‬ووسائل‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة،‭ ‬داعياً‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬سواق‭ ‬حافلات‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬لنقل‭ ‬الطلبة،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬طالب‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬بأهمية‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬والمجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬مقترحين‭ ‬إعفاء‭ ‬قاطني‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬عدادات‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭.‬