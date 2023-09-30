الملك وولي العهد يهنئان الصين بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس شي جين بينغ رئيــــس جمهوريــــة الصيــن الشعبيـــة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهوريـة الصين الشعبية بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق بالمزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.
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