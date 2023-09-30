مركز الشيخ إبراهيم يدشن موسمه الثقافي الجديد غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزامنا مع إعادة إطلاق موقعه الإلكتروني
موسم «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا» ينطلق مع الغناء الصوفي من المغرب
أعلن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث إطلاق
فعاليات موسمه الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، تزامناً مع إعادة
الهيكلة الجديدة والمتطورة للموقع الإلكتروني للمركز، والذي يواكب متطلبات التواصل مع المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري، من خلال نافذة للبث المباشر للندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، ومنصة تقدم
كل الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج الثقافي، إلى جانب الجولات الافتراضية للبيوت الثقافيّة والجولات التي توثّق المعارض الفنية السابقة، وعرض للمشاريع المستقبلية للبيوت التراثية والخط الزمني المتمثل في
مشاريع المركز منذ عام 2002 حتى الآن ، كما يمكن الاطلاع على المعلومات التي تهم زوار المركز والبيوت الثقافية التابعة له، على الرابط: https :// shaikhebrahimcenter . org .
ومع أولى الأمسيات الفنيّة للمركز، تأخذنا سيدة الغناء الصوفي، الفنانة المغربية كريمة الصقلي
إلى رحلة غنائية مختلفة في أمسيتها «أصالة في كل عصر» يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، عند الساعة الثامنة مساء في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، فيما يستكشف الفنان علي حسين ميرزا بأسلوبه العميق ميتافيزيقا الوجود من خلال شكل الجسم البشري، ضمن مجموعة من الأعمال الفنية التي تساق نحو التأمل والتعبير الحر للفنان، في معرض عنوانه «لأن من يَعدُّ خُطاه لا يعود يمشي»، في عمارة بن مطر -ذاكرة المكان، 8 أكتوبر 2023، ومن ثم أمسية شعرية للشاعرة الإماراتية نجوم الغانم في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض التي تتنصل فيها «بين الكلمة والشعر» وذلك في 9 أكتوبر 2023، وفي محاضرة أخرى، تأتي الباحثة والكاتبة السعودية نورة الشملان في الحديث حول «الشعراء المُجَّان وموقفهم من الموت.. أبو نواس أنموذجاً» يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، بينما سيعرض الكاتب خالد عبد الله جناحي مجموعة من الدروس التي تراكمت لديه في مرحلة قيادة الأعمال من خلال كتابه «من الحكم إلى القيادة، في العالم العربي»، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، في قاعة المركز.
ويختتم شهر أكتوبر في بيت عبد الله الزايد، مع الصحفية المصرية رشا سمير يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، في نقاش مع تجربتها ما بين الصحافة والرواية، فيما يستضيف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث
المعمارية سمية فالي مؤسسة ومديرة شركة «الفضاء المضاد»، الحائزة جوائز عديدة مرتبطة بالتعبير عن الهويات والمتعلقة بالثقافة الإفريقية والإسلامية، يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023.
يزدان شهر نوفمبر في المراوحة ما بين طرح مسائل حماية التراث والبحث في أروقة الفضاءات الفنية والخطابات السياسية، تبدأ مع الأديبة العراقية مي مظفر في 6 نوفمبر 2023، في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، حيث تستقرئ مجموعتها «من تلك الأرض النائية»، وفي مساحة ثقافية متألقة يأتي مهرجان تاء الشباب الذي تأسس عام 2009، ويتابع عمله تحت مظلّة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، تحت شعار لهذا العام «تدبُّر، تواصُل ،تجمُّل»، ويقام بدعم من البنك الأهلي المتحد، وينطلق المهرجان يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر2023.
ومن جانب آخر، تطرح بينيديكت دو مونلور المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار، محاضرة عنوانها «وقت حاسم لحماية التراث الثقافي في البلدان العربية وخارجها» يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، في المركز.
وفي المقابل، تدشن الدكتورة المصرية شهيرة محرز المهتمة بالتراث المصري المهدد بالاندثار كتابها باللغة الإنجليزية «أزياء مصر، الموروثات المفقودة، المجلّد الأول» يوم 15 نوفمبر 2023،
في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، ويتخلل هذا الشهر محاضرة للكاتب والصحفي السوداني عثمان ميرغيني، في التحاور
حول «العكاظية في الخطاب السياسي السوداني»، الذي يستضيفها بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي، ومن نطاق فيزيائي يلتقي مركز الشيخ إبراهيم مع
الأستاذ والفيزيائي هشام العش
ليحاضر عن «المفاهيم الأساسية لميكانيكا الكم وتطبيقاتها»، الأربعاء 22 نوفمبر 2023، ويختم الشهر الأكاديمي وباحث علم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب في أمسية «من علم الاجتماع إلى الرواية»، الإثنين 28 نوفمبر 2023، في المركز.
ويشهد شهر ديسمبر، آراء ووجهات نظر مؤثرة وملهمة تحاكي الفكر، بدءاً من الشاعرة العمانية عائشة السيفي في أمسية شعرية عنوانها «أحلام البنت العاشرة»، في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، ويتطرق الأكاديمي الدكتور المصري أحمد زايد بدوره إلى «الحقل الديني: حدوده، خطاباته، مناقضاته»، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، في المركز.
وسيطل الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله في محاضرة «عكاز نزار قباني، ونظارة طه حسين وذكريات الدكتور الأنصاري»، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، كما يدشن كتابان للدكتور محمد جابر الأنصاري وهما: لمحات من الخليج العربي: دراسات في الخليج وثقافته ورجاله وفولكلوره الشعبي/ محمد جابر الأنصاري، والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة: أشعاره ورسائله/ محمد جابر الأنصاري، وذلك في الساعة السابعة مساءً، في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
يوظف الفنان والفوتوغرافي كميل زكريا مجموعة من الأعمال الفنية المتعددة الوسائط إلى جانب التصوير الوثائقي في معرض بعنوان «واستمر في ترسيم الحدود»، في عمارة بن مطر، يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، بينما يحاضر الدكتور ستيفانو دي كارو المتخصص في علم الآثار اليونانية والرومانية من المدرسة الوطنية الإيطالية للآثار، عن «تأثير بومبي على الثقافة الحديثة»، في مركز الشيخ إبراهيم مساء يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023.
وللسنة الثانية على التوالي، سيعود مهرجان «ليالي المحرق»، ضمن مسار اللؤلؤ، بالتعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، في تقديم سلسة من الفعاليات في مواقع مختلفة من أزقة فرجان المحرق، ابتداء من مساء 14 ديسمبر 2023، فيما يستضيف بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي الباحث السعودي يوسف الديني، في محاضرة «الإعلام المؤنس والخوارزميات، سردية مضادة»، يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023. وتختتم الروائية والباحثة في تاريخ الفن المصرية رشا عدلي، محاضرتها «اللوحة الفنية ذريعة لكتابة الرواية التاريخية» يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، في مركز الشيخ إبراهيم.
وفي الأول من شهر يناير يلتقي بيت الشعر بيت إبراهيم العريض بالشاعر العماني زهران القاسمي في نصوصه قصائد حجرية، تليها فرقة مجموعة طريق الشرق، في أمسية موسيقية «رحلة إلى بلاد الشام»، يوم الإثنين 8 يناير 2024، عند الساعة الثامنة مساء، في المركز.
يحتفي مركز الشيخ إبراهيم بذكرى تأسيسه الثانية والعشرين، يوم 12 يناير 2024، في احتفالية مع المغنية المصرية نسمة محجوب، في أمسية موسيقية عنوانها «ليلة أرومة»، عند الساعة الثامنة مساءً، كما يتابع المركز استقبال طلبات جائزة لغتنا الأم عبر موقعه الإلكتروني والمتعلقة باللغة العربية.
وفي سياق آخر، سيطرح الإعلامي والكاتب السعودي ممدوح المهيني، مدارات و«تحولات الإعلام»، يوم الإثنين 15 يناير 2024، في بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي، وسيلقي الضوء السياسي والوزير السابق في السلطة الفلسطينية ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون الثقافة والإعلام، نبيل عمرو «القضية الفلسطينية وتطوراتها»، يوم الإثنين 22 يناير 2024،
في المركز، تعقبها أمسية شعرية، للشاعرة والناقدة الأردنية مها العتوم، تروي فيها «المرأة في مواجهة الشعر»، يوم الإثنين 29 يناير 2024، في بيت الشعر، كما يضم البرنامج العديد من المحاضرات والورش والحلقات النقاشية، سيعلنها مركز الشيخ إبراهيم لاحقا.
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