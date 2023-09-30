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مركز الشيخ إبراهيم يدشن موسمه الثقافي الجديد غدا

9/30/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنا مع إعادة إطلاق موقعه الإلكتروني

موسم «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا» ينطلق مع الغناء الصوفي من المغرب

أعلن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬إطلاق‭
‬فعاليات‭ ‬موسمه‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭
‬الهيكلة‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتطورة‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمركز،‭ ‬والذي‭ ‬يواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬والفكري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نافذة‭ ‬للبث‭ ‬المباشر‭ ‬للندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والأمسيات‭ ‬الشعرية،‭ ‬ومنصة‭ ‬تقدم‭
‬كل‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الثقافي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجولات‭ ‬الافتراضية‭ ‬للبيوت‭ ‬الثقافيّة‭ ‬والجولات‭ ‬التي‭ ‬توثّق‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬السابقة،‭ ‬وعرض‭ ‬للمشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬للبيوت‭ ‬التراثية‭ ‬والخط‭ ‬الزمني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭
‬مشاريع‭ ‬المركز‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬زوار‭ ‬المركز‭ ‬والبيوت‭ ‬الثقافية‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬على‭ ‬الرابط‭: ‬ https ‭://‬ shaikhebrahimcenter ‭.‬ org ‭.‬

‭ ‬ومع‭ ‬أولى‭ ‬الأمسيات‭ ‬الفنيّة‭ ‬للمركز،‭ ‬تأخذنا‭ ‬سيدة‭ ‬الغناء‭ ‬الصوفي،‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭
‬إلى‭ ‬رحلة‭ ‬غنائية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬أمسيتها‭ ‬‮«‬أصالة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عصر‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬فيما‭ ‬يستكشف‭ ‬الفنان‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا‭ ‬بأسلوبه‭ ‬العميق‭ ‬ميتافيزيقا‭ ‬الوجود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شكل‭ ‬الجسم‭ ‬البشري،‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تساق‭ ‬نحو‭ ‬التأمل‭ ‬والتعبير‭ ‬الحر‭ ‬للفنان،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬من‭ ‬يَعدُّ‭ ‬خُطاه‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬يمشي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬بن‭ ‬مطر‭ -‬ذاكرة‭ ‬المكان،‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية‭ ‬للشاعرة‭ ‬الإماراتية‭ ‬نجوم‭ ‬الغانم‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض‭ ‬التي‭ ‬تتنصل‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الكلمة‭ ‬والشعر‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وفي‭ ‬محاضرة‭ ‬أخرى،‭ ‬تأتي‭ ‬الباحثة‭ ‬والكاتبة‭ ‬السعودية‭ ‬نورة‭ ‬الشملان‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الشعراء‭ ‬المُجَّان‭ ‬وموقفهم‭ ‬من‭ ‬الموت‭.. ‬أبو‭ ‬نواس‭ ‬أنموذجاً‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬سيعرض‭ ‬الكاتب‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬جناحي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬تراكمت‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬قيادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬القيادة،‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المركز‭.‬

ويختتم‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزايد،‭ ‬مع‭ ‬الصحفية‭ ‬المصرية‭ ‬رشا‭ ‬سمير‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬مع‭ ‬تجربتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الصحافة‭ ‬والرواية،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭
‬المعمارية‭ ‬سمية‭ ‬فالي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومديرة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬الفضاء‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬الحائزة‭ ‬جوائز‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬الهويات‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإفريقية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

يزدان‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬المراوحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬طرح‭ ‬مسائل‭ ‬حماية‭ ‬التراث‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬الفضاءات‭ ‬الفنية‭ ‬والخطابات‭ ‬السياسية،‭ ‬تبدأ‭ ‬مع‭ ‬الأديبة‭ ‬العراقية‭ ‬مي‭ ‬مظفر‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض،‭ ‬حيث‭ ‬تستقرئ‭ ‬مجموعتها‭ ‬‮«‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬النائية‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬مساحة‭ ‬ثقافية‭ ‬متألقة‭ ‬يأتي‭ ‬مهرجان‭ ‬تاء‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ويتابع‭ ‬عمله‭ ‬تحت‭ ‬مظلّة‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬تدبُّر،‭ ‬تواصُل‭ ‬،تجمُّل‮»‬،‭ ‬ويقام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬وينطلق‭ ‬المهرجان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬نوفمبر2023‭. ‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تطرح‭ ‬بينيديكت‭ ‬دو‭ ‬مونلور‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار،‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬حاسم‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬وخارجها‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬المركز‭. ‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تدشن‭ ‬الدكتورة‭ ‬المصرية‭ ‬شهيرة‭ ‬محرز‭ ‬المهتمة‭ ‬بالتراث‭ ‬المصري‭ ‬المهدد‭ ‬بالاندثار‭ ‬كتابها‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬‮«‬أزياء‭ ‬مصر،‭ ‬الموروثات‭ ‬المفقودة،‭ ‬المجلّد‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭
‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬ويتخلل‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬محاضرة‭ ‬للكاتب‭ ‬والصحفي‭ ‬السوداني‭ ‬عثمان‭ ‬ميرغيني،‭ ‬في‭ ‬التحاور‭
‬حول‭ ‬‮«‬العكاظية‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬السوداني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفها‭ ‬بيت‭ ‬عبدالله‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي،‭ ‬ومن‭ ‬نطاق‭ ‬فيزيائي‭ ‬يلتقي‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬مع‭
‬الأستاذ‭ ‬والفيزيائي‭ ‬هشام‭ ‬العش‭
‬ليحاضر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المفاهيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لميكانيكا‭ ‬الكم‭ ‬وتطبيقاتها‮»‬،‭ ‬الأربعاء‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويختم‭ ‬الشهر‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وباحث‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التونسي‭ ‬الطاهر‭ ‬لبيب‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬‮«‬من‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الرواية‮»‬،‭ ‬الإثنين‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

‭ ‬ويشهد‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬آراء‭ ‬ووجهات‭ ‬نظر‭ ‬مؤثرة‭ ‬وملهمة‭ ‬تحاكي‭ ‬الفكر،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الشاعرة‭ ‬العمانية‭ ‬عائشة‭ ‬السيفي‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬البنت‭ ‬العاشرة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويتطرق‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الدكتور‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬زايد‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحقل‭ ‬الديني‭: ‬حدوده،‭ ‬خطاباته،‭ ‬مناقضاته‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

وسيطل‭ ‬الإعلامي‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬‮«‬عكاز‭ ‬نزار‭ ‬قباني،‭ ‬ونظارة‭ ‬طه‭ ‬حسين‭ ‬وذكريات‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬يدشن‭ ‬كتابان‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‭ ‬وهما‭: ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭: ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وثقافته‭ ‬ورجاله‭ ‬وفولكلوره‭ ‬الشعبي‭/ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري،‭ ‬والشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬أشعاره‭ ‬ورسائله‭/ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

يوظف‭ ‬الفنان‭ ‬والفوتوغرافي‭ ‬كميل‭ ‬زكريا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المتعددة‭ ‬الوسائط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التصوير‭ ‬الوثائقي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬واستمر‭ ‬في‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‮»‬،‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬بن‭ ‬مطر،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬يحاضر‭ ‬الدكتور‭ ‬ستيفانو‭ ‬دي‭ ‬كارو‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬اليونانية‭ ‬والرومانية‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيطالية‭ ‬للآثار،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬بومبي‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الحديثة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وللسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬سيعود‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬بالتعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ومركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬أزقة‭ ‬فرجان‭ ‬المحرق،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬بيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي‭ ‬الباحث‭ ‬السعودي‭ ‬يوسف‭ ‬الديني،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬المؤنس‭ ‬والخوارزميات،‭ ‬سردية‭ ‬مضادة‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬وتختتم‭ ‬الروائية‭ ‬والباحثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ ‬المصرية‭ ‬رشا‭ ‬عدلي،‭ ‬محاضرتها‭ ‬‮«‬اللوحة‭ ‬الفنية‭ ‬ذريعة‭ ‬لكتابة‭ ‬الرواية‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬يلتقي‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض‭ ‬بالشاعر‭ ‬العماني‭ ‬زهران‭ ‬القاسمي‭ ‬في‭ ‬نصوصه‭ ‬قصائد‭ ‬حجرية،‭ ‬تليها‭ ‬فرقة‭ ‬مجموعة‭ ‬طريق‭ ‬الشرق،‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬موسيقية‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬بلاد‭ ‬الشام‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

‭ ‬يحتفي‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيسه‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين،‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬مع‭ ‬المغنية‭ ‬المصرية‭ ‬نسمة‭ ‬محجوب،‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬موسيقية‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬أرومة‮»‬،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬كما‭ ‬يتابع‭ ‬المركز‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬جائزة‭ ‬لغتنا‭ ‬الأم‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمتعلقة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭. ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬سيطرح‭ ‬الإعلامي‭ ‬والكاتب‭ ‬السعودي‭ ‬ممدوح‭ ‬المهيني،‭ ‬مدارات‭ ‬و«تحولات‭ ‬الإعلام‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي،‭ ‬وسيلقي‭ ‬الضوء‭ ‬السياسي‭ ‬والوزير‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬لشؤون‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬نبيل‭ ‬عمرو‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتطوراتها‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭
‬في‭ ‬المركز،‭ ‬تعقبها‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية،‭ ‬للشاعرة‭ ‬والناقدة‭ ‬الأردنية‭ ‬مها‭ ‬العتوم،‭ ‬تروي‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشعر‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬البرنامج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬والورش‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية،‭ ‬سيعلنها‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬لاحقا‭. ‬

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