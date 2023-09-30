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((لولو)) تفتتح الهايبر ماركت العاشر بالبحرين

9/30/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬افتتحت‭ ‬لولو‭ -‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬التجزئة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭- ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬العاشر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمنطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬مربعة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إم‭ ‬إيه،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬افتتاح‭ ‬3‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المنامة‭ ‬ومجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وأفصح‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬استثمارات‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لتوظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬880‭ ‬بحرينيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬لولوهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المنتجات‭ ‬المصنعة‭ ‬محليا‭ ‬وعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أرفف‭ ‬أفرعه‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتجر‭ ‬الجديد‭ ‬يدلّ‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإيمانها‭ ‬بتميز‭ ‬البحرينيين‭ ‬كشركاء‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬النجاح،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬توسعنا‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني‭ ‬محلياً‭.‬

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