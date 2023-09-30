((لولو)) تفتتح الهايبر ماركت العاشر بالبحرين

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- Akhbar Al Khaleej) برعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، افتتحت لولو -سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة- الهايبر ماركت العاشر لها في مملكة البحرين بمنطقة القضيبية على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وذلك لتعزيز وجودها في البحرين والمنطقة.
وأكد يوسف علي إم إيه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية، في تصريحات للصحفيين افتتاح 3 فروع جديدة خلال الأشهر المقبلة، وذلك في وسط المنامة ومجمع الأفنيوز وديار المحرق، وأفصح عن رفع حجم استثمارات المجموعة إلى 180 مليون دينار بحريني منذ دخولها السوق البحريني في عام 2007.
وتحدث عن خطة لتوظيف أكثر من ألف بحريني خلال المرحلة القادمة، حيث يصل عدد الموظفين المواطنين في الوقت الراهن إلى نحو 880 بحرينيا، مشيرا إلى تعاون لولوهايبر ماركت مع وزارة الصناعة والتجارة لاستقطاب المنتجات المصنعة محليا وعرض المنتجات الزراعية البحرينية في كافة أرفف أفرعه.
وشدد على أن المتجر الجديد يدلّ على ثقة مجموعة لولو في التقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين، وإيمانها بتميز البحرينيين كشركاء لنا في النجاح، ويحافظ على توسعنا بما يتماشى مع مسيرة التطوير العمراني محلياً.
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