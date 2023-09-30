نُريد قانون أسرة يُنصف المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تؤكد‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬أساس‭ ‬المجتمع،‭ ‬قوامها‭ ‬الدين‭ ‬والأخلاق‭ ‬وحب‭ ‬الوطن،‭ ‬يحفظ‭ ‬القانون‭ ‬كيانها‭ ‬الشرعي،‭ ‬ويقوي‭ ‬أواصرها‭ ‬وقيمها،‭ ‬ويحمي‭ ‬في‭ ‬ظلها‭ ‬الأمومة‭ ‬والطفولة،‭ ‬ويرعى‭ ‬النشء،‭ ‬ويحميه‭ ‬من‭ ‬الاستغلال،‭ ‬ويقيه‭ ‬الإهمال‭ ‬الأدبي‭ ‬والجسماني‭ ‬والروحي‭.. ‬الخ‭ ‬النص‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬الأسرة‭ ‬تحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬باعتبارها‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬المجتمع‭ ‬وبنائه،‭ ‬فهي‭ ‬تُمثّل‭ ‬اللبنة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نشأة‭ ‬المجتمعات،‭ ‬لذا‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تُشكّل‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ومن‭ ‬الملاحظ‭ ‬بشأنها‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬قد‭ ‬أسبغ‭ ‬حماية‭ ‬على‭ ‬الأمومة‭ ‬والطفولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأسرة‭ ‬مانحاً‭ ‬بذلك‭ ‬فئتين‭ ‬مهمتين‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬حماية‭ ‬خاصة‭ ‬يقتضيها‭ ‬المركز‭ ‬القانوني‭ ‬الأضعف‭ ‬لتينك‭ ‬الفئتين‭ ‬وهما‭ ‬المرأة‭ ‬الأم‭ ‬والطفل،‭ ‬اللذين‭ ‬قد‭ ‬يقعان‭ ‬عرضة‭ ‬لانتهاك‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الأسرة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬المادي،‭ ‬الجسدي،‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬العاطفي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نعلمها‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحيط‭.‬

وقد‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬مؤخرا‭ ‬حملة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعديل‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬والنفقة‭ ‬والحضانة‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬السني‭ ‬والجعفري‭ ‬بما‭ ‬يُنصف‭ ‬المرأة‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة،‭ ‬مع‭ ‬توحيد‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬السني‭ ‬والجعفري‭ ‬بالأفضلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬جميعاً‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬أو‭ ‬ظلم‭ ‬قد‭ ‬يلحق‭ ‬بأحدهم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مؤسسة‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انفصام‭ ‬عُرى‭ ‬الزوجية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المرأة‭ ‬الأم‭ ‬والأطفال‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أكثر‭ ‬المتضررين‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬طبيعة‭ ‬حياة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬تغيّر‭ ‬مستمر،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الزواج‭ ‬مسؤولية‭ ‬مطلقة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الرجل‭ ‬ربّ‭ ‬الأسرة،‭ ‬فهو‭ ‬الزوج‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يتحمل‭ ‬جميع‭ ‬المسؤوليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأسرة‭ ‬من‭ ‬إنفاق‭ ‬وتربية‭ ‬وقضاء‭ ‬حاجات‭ ‬أفرادها‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬أصبحت‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬بشكل‭ ‬متساوٍ،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بدأ‭ ‬يحدث‭ ‬الاختلال‭ ‬في‭ ‬توازن‭ ‬المسؤولية‭ ‬لدى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬بحيث‭ ‬انتقلت‭ ‬لتقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المرأة،‭ ‬وتظهر‭ ‬تبعات‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬انفصام‭ ‬عُرى‭ ‬الزوجية،‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬الزوج‭ ‬قد‭ ‬اعتاد‭ ‬عدم‭ ‬حمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الانفاق‭ ‬والرعاية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تضيع‭ ‬حقوق‭ ‬الأبناء‭ ‬والأمهات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬أسرة‭ ‬معاصر‭ ‬يُحقق‭ ‬الحماية‭ ‬للمرأة‭ ‬والأبناء‭.‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التشريعات‭ ‬مكمّلة‭ ‬لبعضها،‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬بمكان‭ ‬مراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬ومصالحه‭ ‬الفُضلى‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطفولة‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬البحريني،‭ ‬وما‭ ‬نصّت‭ ‬عليه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والتي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ (‬والتي‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬معها‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يُحقق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬المساواة‭ ‬وعدم‭ ‬التمييز‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬والتي‭ ‬كفلها‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأهم‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬المجتمع‭ ‬إذ‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬العدالة‭ ‬واستقرار‭ ‬كيانه‭ ‬القائم‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬تقدّم‭ ‬المرأة‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬وثقافياً،‭ ‬ويُزيح‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬النساء‭ ‬العالقات‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المحاكم‭ ‬بين‭ ‬معلّقة‭ ‬تنتظر‭ ‬لحظة‭ ‬الخلاص‭ ‬بلا‭ ‬بصيص‭ ‬ضوء‭ ‬يُنبئ‭ ‬بحلولها،‭ ‬وبين‭ ‬متضررة‭ ‬شخصياً‭ ‬أو‭ ‬متضررة‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬أطفالها‭ ‬وضيق‭ ‬الحال‭ ‬وقلة‭ ‬مبالغ‭ ‬النفقة‭ ‬التي‭ ‬يُحكم‭ ‬لهم‭ ‬بها،‭ ‬فالقانون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬للمرأة‭ ‬والطفل‭ ‬إعمالاً‭ ‬للنص‭ ‬الدستوري‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيام‭ ‬الزوجية‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬انتهائها‭. ‬

لذا‭.. ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬عدالة‭ ‬هذا‭ ‬الحراك‭ ‬الإنساني‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والمرأة‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تتعاون‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬قانون‭ ‬أسرة‭ ‬مواكب‭ ‬للتطورات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالأسرة،‭ ‬ويوازي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إعداد‭ ‬قضاة‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬يجمع‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بين‭ ‬أصول‭ ‬العلوم‭ ‬الشرعية‭ ‬والفقهية‭ ‬وبين‭ ‬علوم‭ ‬القانون‭ ‬الوضعي‭ ‬بشقيه‭ ‬الموضوعي‭ ‬والاجرائي‭.‬